銜接長照東元醫院推醫療分級　看病優待還有特別保留號　

▲『雙向轉診與出院準備銜接長照服務』除減輕家屬負擔，病患也能再次持轉診單回原診所，讓診所的家庭醫師能取得完整的病歷資料進行後續追蹤治療。（圖／東元綜合醫院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名70歲邱姓老翁因患有帕金森氏症，長期在診所看診服藥控制，近日因獨自在家中跌倒而前往診所就醫，透過診所醫師轉介至東元綜合醫院門診，老翁因攜有轉診單，門診部份負擔費用就自動減免了140元，手術後再透過出院準備護理師申請長照2.0的服務，包括居家服務、喘息服務、交通接送及復能服務等。該『雙向轉診與出院準備銜接長照服務』政策大大減輕家屬長期照顧的負擔，病患也能在出院後再次持轉診單回原診所，讓診所的家庭醫師能取得完整的病歷資料進行後續追蹤治療。

為落實健保署分級醫療雙向轉診政策，東元綜合醫院於7月啟動『竹北東元雁行飛、醫療分級齊步行』之雁行計畫，並且擔負起領航的大雁角色，帶領雁行醫療照護團隊，承襲健保署推動醫療分級制的目標，進行雙向轉診，共享醫療資訊系統，即時提供病人的醫療報告，使醫療資源發揮更大效益。

依據內政部統計處老化指標最新統計顯示，我國65歲以上老年人口數達350萬餘人；占人口總數的14.94%；老化指數高達116.33，創歷年來新高。隨著整體人口結構快速趨向高齡化，人口老化、少子化與社會經濟等問題，讓失能者常因面臨主要照顧者老化導致無能力照顧；或是年輕照顧者無法全日照顧等狀況，對於出院時立即銜接長期照顧支援的需求迅速倍增。透過東元雁行計畫服務，讓醫療照護更深入社區守護民眾，使民眾獲得『以病人為中心』的持續性、整合性照護。

東元綜合醫院社區健康中心主任黃彗倫醫師指出，由合作診所轉診住院，並且有長照需求的病人，透過分級醫療政策能夠讓病人從出院前三天就開始進行照顧管理評估，大大縮短出院後等待長照服務的時間，返家後可立即無縫接軌，使用服務包括長照專業服務、交通接送、居家無障礙環境改善、餐飲服務等。目前申請服務項目中，交通接送占最大宗約24.7%；其次輔具購買服務占21.2%；以及居家服務占17.1%，病人於轉介出院後由出院準備護理師定期電話追蹤照顧狀況，落實長期照顧十年計畫2.0，讓出院準備銜接長照不中斷。

東元綜合醫院黃禹仁副院長表示，2018年起東元推動健保署『分級醫療、雙向轉診』政策，與新竹地區150家醫療照護院所合作啟動雁行計畫，除了部份負擔收費減少了140元，同時也在每個診次保留了8個轉診優先名額，提供轉診來的患者優先掛號，並且設置了24小時轉診聯繫窗口，方便合作醫療院所及機構聯絡。透過雁行計畫的雙向轉診與出院準備銜接長照服務，讓65歲以上年長者得到完善的最佳照護，更加落實分級醫療及政府長照2.0之政策。

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