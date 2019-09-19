華為下一個「研究領域」曝光！　任正非：可多購美國晶片軟件緩和關係





▲任正非9日接受《紐約時報》採訪。（圖／翻攝自華為心聲社區）

記者鄭思楠／綜合報導

華為「心聲社區」19日刊載了美國《紐約時報》對創始人任正非的訪問紀要，他在接受採訪時談到，華為可多購買高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）的晶片、谷歌（Google）及微軟（Microsoft）的軟件，以及支援美國大學教授的研究等，來緩解華為與美國政府之間的衝突。

任正非9日接受《紐約時報》專欄作家佛理曼（Thomas Friedman）訪問，對一些外界比較關心的問題給予了回應。他在採訪中強調，不會主動去找美國政府，還是繼續走法律程序，「在這個過程中，如果美國真正有誠意主動找我們溝通，改變他們現在很無理的做法，我們是可以談的。」

他表示，目前還沒有打算把設備賣到美國，「但我們可以向美國企業轉讓5G所有的技術和工藝秘密，幫助美國建立起5G的產業，讓中、美、歐形成一個三角平衡體系，我們願意這樣做，但要美國能接受才行。」

佛理曼追問，「這種情況下，有沒有可能思科（Cisco Systems）可以通過許可的方式獲取華為全部的5G生產工藝以及軟體？」對此，任正非給了肯定答案，「也不一定是思科，亞馬遜（Amazon）也很好、很有錢，蘋果（Apple）也可以。」

此外，任正非還透露了華為下一個研究領域，「人工智能，建設支撐人工智能的平台。」

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