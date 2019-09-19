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汽車炸彈「醫院前」爆炸！釀20死95傷…路人手抱浴血童　塔利班坦承犯案

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▲▼阿富汗汽車炸彈。（圖／路透）

▲多輛救護車被炸毀。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗19日發生汽車炸彈攻擊，一輛滿載炸藥的車輛在阿富汗南部扎布爾省（Zabul）一間醫院外爆炸。塔利班發言人阿瑪迪（Qari Yousuf Ahmadi）隨即坦承犯案，並指出汽車炸彈的目標是位在醫院附近的國家安全局（National Directorate of Security）。不過因不明原因炸彈在醫院外爆炸，造成至少20死95傷，許多婦女、孩童、醫護人員與病人受到重傷。

據《半島電視台》報導，一名阿富汗國防部高級官員表示，塔利班原本的目標是，位於扎布爾省卡拉特的國家安全局，但最後汽車炸彈在一間醫院門口爆炸，許多準備來探病的家屬也受到波及，目前傷者正被轉往其他醫院。扎布爾省議會議長哈巴揚（Atta Jan Haqbayan）表示，這場攻擊工造成20人死亡，95人受傷，而國家安全局外牆也有受損，不確定內部是否有人員傷亡。

阿瑪迪在攻擊過後立刻坦承犯案，並指出已經有數名情報員身亡。在此之前，阿富汗首度喀布爾與發生兩起攻擊事件，共造成48人死亡，其中一件的目標是阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的競選集會。塔利班日前曾警告，最近加強對阿富汗政府與國外駐軍的攻擊，目的是阻止人民參加9月28日的投票。

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