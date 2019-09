汽車炸彈「醫院前」爆炸！釀20死95傷…路人手抱浴血童　塔利班坦承犯案

▲多輛救護車被炸毀。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗19日發生汽車炸彈攻擊,一輛滿載炸藥的車輛在阿富汗南部扎布爾省(Zabul)一間醫院外爆炸。塔利班發言人阿瑪迪(Qari Yousuf Ahmadi)隨即坦承犯案,並指出汽車炸彈的目標是位在醫院附近的國家安全局(National Directorate of Security)。不過因不明原因炸彈在醫院外爆炸,造成至少20死95傷,許多婦女、孩童、醫護人員與病人受到重傷。

In Zabul province, a car bomb of Taliban kills many people, including doctors and patients (Women and children). This is the tragedy of the Contemporary war in Afghanistan. Taliban take responsibility!

world Must Break The silence! pic.twitter.com/KBJfAmHK0H