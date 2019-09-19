汽車炸彈「醫院前」爆炸！釀20死95傷…路人手抱浴血童　塔利班坦承犯案

▲多輛救護車被炸毀。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗19日發生汽車炸彈攻擊，一輛滿載炸藥的車輛在阿富汗南部扎布爾省（Zabul）一間醫院外爆炸。塔利班發言人阿瑪迪（Qari Yousuf Ahmadi）隨即坦承犯案，並指出汽車炸彈的目標是位在醫院附近的國家安全局（National Directorate of Security）。不過因不明原因炸彈在醫院外爆炸，造成至少20死95傷，許多婦女、孩童、醫護人員與病人受到重傷。

In Zabul province, a car bomb of Taliban kills many people, including doctors and patients (Women and children). This is the tragedy of the Contemporary war in Afghanistan. Taliban take responsibility!

world Must Break The silence! pic.twitter.com/KBJfAmHK0H — Hezbullah Atal (@HezbullahAtal) September 19, 2019

據《半島電視台》報導，一名阿富汗國防部高級官員表示，塔利班原本的目標是，位於扎布爾省卡拉特的國家安全局，但最後汽車炸彈在一間醫院門口爆炸，許多準備來探病的家屬也受到波及，目前傷者正被轉往其他醫院。扎布爾省議會議長哈巴揚（Atta Jan Haqbayan）表示，這場攻擊工造成20人死亡，95人受傷，而國家安全局外牆也有受損，不確定內部是否有人員傷亡。

Video circulating on social media showing a child is found alive and well after that #Taliban truck bombing in #Zabul province but the mother is injured. #Afghanistan pic.twitter.com/0Y58tNkVU5 — RTA World (@rtaworld) September 19, 2019

阿瑪迪在攻擊過後立刻坦承犯案，並指出已經有數名情報員身亡。在此之前，阿富汗首度喀布爾與發生兩起攻擊事件，共造成48人死亡，其中一件的目標是阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的競選集會。塔利班日前曾警告，最近加強對阿富汗政府與國外駐軍的攻擊，目的是阻止人民參加9月28日的投票。

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