吳宗憲副業超夯　按摩器、鍋子驚人狂銷一年賣破億

▲吳宗憲為東森購物代言的「肩樂按摩器」，截至目前為止，已賣破億元。（資料照／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

綜藝天王吳宗憲投資副業有聲有色，不只賣吸塵器、行李箱，按摩器、鍋具更是在東森購物賣到嚇嚇叫，光是一款按摩器，去年一整年就賣出5萬台以上，營業額破億元，業績能做到響叮噹，除了在於憲哥本身的魅力推薦，另一方面就是對自家產品嚴選把關，因此吸引粉絲買單，銷售也持續成長。

吳宗憲不僅活躍於演藝圈，也熱衷於當老闆，從他投資副業不間斷來看，不難發現他對於做生意抱持著高度興趣，而近來銷售的產品相當多樣，像是按摩器、鍋具、行李箱、保健食品，目前在東森購物很熱門，且業績表現超亮眼。

其中，根據東森購物數據顯示，吳宗憲代言的肩樂按摩器，從2017年底截至今年9月中下旬，累積賣破5萬台，銷售額近1.5億元；與女兒Sandy一同代言的COPPER CHEF鍋具，曾在直播節目中短短時間內秒殺750組，300萬的營業額打破近年來鍋具組的銷售成績，而一年多已賣了5萬多組，統計銷售金額超過5,000萬元。

▲吳宗憲與吳姍儒為東森購物的鍋具代言。（資料照／記者徐斌慎攝）

為了自家產品，吳宗憲卯足全力，親自上電視購物叫賣之外，也利用時間在臉書開直播，除了帶動粉絲熱情捧場下單，賣得好的原因還是在於產品品質，東森購物董事長王令麟就曾提到，吳宗憲對於商品挑選非常認真，像是第一檔上市的肩樂按摩器，雙方各自測試過商品的按摩舒適度、防水性後，皆認為真的比市場上好，才敢大聲推薦給消費者，果然造成一股熱賣，之後推出的Copper Chef鍋子，也都受到大家歡迎，證明好東西能接受市場考驗。

▲吳宗憲今年初與東森購物200位幸運會員在新春下午茶會相見歡，現場不僅成了小型粉絲見面會，吳宗憲賣力推銷代言的產品，也引起會員們一陣搶購。（資料照／記者徐文彬攝）