外交、內政部頒新方案　韓國瑜大酸：有沒有「卡韓」人民都在看

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

韓國瑜10月訪美行程正在規畫，但外交部17日已訂定協助直轄市長出訪要點，明定市政府需發函外交部說明需協助事項與出訪宗旨，並明文規定不協助造勢活動，否則將取消禮遇，以及內政部警政署19日公布全國列管的聚眾鬥毆事件來看，高雄市高達38件，僅次於新北市，讓韓國瑜大感不悅，直指中央「卡韓」。

▲連續2中央部會卡韓，讓韓國瑜相當不悅。（圖／記者賴君欣攝）



針對外交部修改規定，韓國瑜競選辦公室指出，外交部不應雙重標準、前是今非，故意讓特定總統候選人穿小鞋，期望外交部能有一套可長可久、一視同仁的行政中立辦法，面對韓國瑜方面指控，外交部回應，訂定的「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」內容僅針對直轄市市長出訪，完全沒有提及總統候選人出訪事宜。

▲▲高雄市治安接連三天大亂鬥，刑事局長南下坐鎮開會 。（圖／記者吳奕靖攝）

外交部也強調，基於行政中立原則，外交部及駐外館處不會協助安排訪問團參加任何涉及政黨、僑界及後援會的造勢活動或募款餐會，此一原則已行之有年，過去我國政府均嚴格執行，以確保國家文官的行政中立。

至於總統候選人出訪，外交部強調，也是秉持行政中立的原則，不會請相關駐館處協助安排總統候選人與競選及造勢有關的政治性活動；但是如果總統候選人針對出訪的行政事項提出要求，外交部以及相關館處會視情提供必要且合理的行政協助。

不過，就在韓國瑜指控外交部卡韓後，17日及19日深夜在高雄發生直播主之亂，驚動警政署派遣刑事局副局長南下督軍，儘管高雄市刑大公布的刑案發生案件較去年同期減少，讓韓國瑜聲稱治安仍屬平穩，但警政署卻公布數據打臉，從目前列管的聚眾鬥毆事件來看，目前高雄的列管案件高達38件，僅次於新北的52件，接連兩天被中央部會打臉讓韓頗為不悅，直說「有沒有卡韓，人民的眼睛是雪亮的」。