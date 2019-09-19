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批交部放水延長Uber非法營運　小黃怒募資百萬嗆「要大規模檢舉」

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▲小黃包圍行政院。（圖／記者林敬旻攝）

▲計程車日前不滿交通部再延長Uber條款緩衝期，繞行政院周邊抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

「Uber條款」原定10月6日正式上路執法，但交通部考量Uber司機轉職需求，19日公布緩衝期細節，要求Uber司機最晚要在12月前人合法、車合法。台灣計程車產業聯盟對此怒批，交通部放水延長Uber非法營運期，破壞法定期限，令人遺憾，更放話不排除隨時上街頭表達抗爭，必要時將當面向蔡英文總統陳情，也會募資百萬檢舉獎金，大規模檢舉，協助政府嚴格執法。

汽車運輸業管理規則第103條之一，俗稱Uber條款於今年6月生效實施，確認Uber現行營運模式屬於非法營運，司機未受警政機關管理、車輛未使用合法車牌、派遣，平台也無落地納管。

請繼續往下閱讀...

▲▼Uber,優步,多元計程車,租賃車,代僱駕駛,代駕,共享經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲Uber條款10/6正式上路執法，但交部有條件放寬緩衝2個月。（圖／記者李毓康攝）

交通部當時考慮Uber司機轉業及Uber落地申請合法派遣執照需要時間，故訂出4個月的暫緩取締期，違法但暫時不取締，讓Uber司機及Uber公司有時間轉型成合法營運模式。但日前因Uber司機主張考試、車牌轉換不及，交通部確定再暫緩取締期限。

雖Uber條款仍將於10月6日上路，但會採取三階段執法，10月6日起，Uber司機必須要有考試證明，在車上放置准考證則可免罰；11月1日起，Uber司機就要取得執業登記證，否則將開罰9千至9萬元；12月1日起，Uber司機需要掛計程車車牌，若無人合法、車合法，就將全面取締開罰。

但台灣計程車產業聯盟批評，法定合法轉業期限已公告實施，竟然在期限前還能額外延長非法營運期，政府何時對於無照非法營運業者如何此寬容過？

▲小黃包圍行政院。（圖／記者林敬旻攝）

▲小黃日前包圍行政院，再放話不排除隨時上街頭表達抗爭，也會募資百萬檢舉獎金，大規模檢舉，協助政府嚴格執法。（圖／記者林敬旻攝）

計程車聯盟今天做成四點決議：
一、針對交通部未能堅守公權力及法規，如期執法表達嚴重抗議。10月6日前不排除隨時上街頭表達抗爭，必要時將當面向小英總統陳情。

二、因應10月6日生效之法規，募集百萬資金做為檢舉獎金，透過大規模檢舉協助政府嚴格執法未依運管規則103之1規定營運之租賃車業，以落實公路法分業營運原則。

三、全力協助Uber司機轉業合法，計程車聯盟將協助直接媒合合法司機無縫轉軌到合法多元化計程車，縮短非法營運期。

四、要求交通部應說明：
1.何時限令Uber依法申請台灣派遣業執照落地納管？
2.11月底之合法大限，是否再有任何例外理由延遲執法？
3.交通部提到一個月內應完成計程車牌掛牌（惟前述已有轉業意願，且領有執業登記證之原Uber駕駛人，若因故受不當影響而生未及轉換，不在此限）是否又成為執法漏洞？

▲小黃包圍行政院。（圖／記者林敬旻攝）

▲計程車聯盟批評，此例一開，往後無照非法營業的人是否都可以要求政府應該法外開恩？（圖／記者林敬旻攝）

計程車聯盟指出，原本交通部宣示對Uber採取回歸客運業法規「車合法、人合法、平台合法」的原則是正確的政策方向，然而卻在法規期限屆至前突然轉向放水，再次延緩Uber非法營運期間成為三階段執法，不僅與近期各國政府嚴管Uber的方向背道而馳，更嚴重的是，政府誠信何在？

聯盟表示，此例一開，往後無照非法營業的人是否都可以要求政府應該法外開恩，包括密醫、無照律師、無照駕駛等等都可以要求比照在政府未協助輔導取得合法執照前，不得取締處罰？聯盟強調，「政府放任特權違法營運，失信於民」是更嚴重的問題。

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