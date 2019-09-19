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央行利率連13凍　維持政策利率1.375％不變

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央行利率連13凍　維持政策利率1.375％不變

▲中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，宣佈利率「連十三凍」。圖為央行總裁楊金龍。

記者林淑慧／台北報導

中央銀行今（19）日召開理監事會議，決議貼放利率「連13凍」，由於台商加速回流、民間投資優於預期，央行總裁楊金龍指出，第三季理監事會議決議維持政策利率1.375％不變。

中央銀行今日召開理監事會議，決議重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及3.625%，連十三季按兵不動。

請繼續往下閱讀...

中美貿易戰持續延燒，全球經貿情勢仍具不確定因素，央行自去年第四季以來連續三次下修今年經濟成長率，最近一次為6月20日，當時估今年經濟成長率2.06％。不過，今年上半年出口及投資優於預期，主計總處已上修今年經濟成長率至2.46％，預料央行也將上調。

針對國內經濟發展，央行表示，吸引台商回台實質投資，將有助國內產業鏈更為完備，並可提升國內勞動生產力，促進就業，進而帶動薪資成長。央行言下之意，若政府能成功引導台商返台投資，將是改善台灣低薪問題、促進經濟成長的一帖良藥。

另外，針對房市議題，雖然央行表示，目前房市多是自住客，量、價呈現溫和復甦，但在反映台商資金回流預期心理帶動下，今年商用不動產及工業用地交易明顯成長，央行是否採行措施，值得各界關注。

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