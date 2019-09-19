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北韓正開發「新加密貨幣」規避國際制裁！　官員曝：類似比特幣

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▲▼金正恩為玲玲颱風主持勞動黨中央軍事委員會。（圖／朝中社）

▲ 外媒指出，北韓正在開發新的加密貨幣。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓政權一名代表向美媒《VICE》新聞透露，該國正在開發一種加密貨幣，以求規避嚴厲的國際制裁及繞過由美國主導的全球金融體系。事實上，平壤當局長久以來不斷展現出對加密貨幣的興趣，4月也首度召開匯集本國專家及外國企業的區域鏈及加密貨幣會議。

負責此一數位貨幣會議的北韓官員貝諾斯（Alejandro Cao de Benos）同時也是北韓對外文化聯絡委員會特別代表。他指出，這項貨幣目前還沒有名字，較類似比特幣或其他加密貨幣，「我們目前還在研發的初期階段，且現下並無將現有的北韓圓數位化的計畫。」

北韓駐紐約聯合國大使館並未證實貝諾斯的說法，但也沒有否認。使館發言人受訪時僅表示，「我無法給你答案。」但密切關注北韓加密貨幣使用狀況的人士向《VICE》新聞表示，北韓已經具備製造及部署屬於自己的加密貨幣所需的專業知識，將有助於平壤當局規避制裁。

英國國防與安全智庫皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）研究分析師伊澤曼（Kayla Izenman）說明，「北韓對加密貨幣表現出廣泛的興趣，也展現在採礦、攻擊交易所及加密貨幣劫持等方面的技能。他們毫無疑問的擁有開發及利用幾乎任何一種加密貨幣的技術」，代表其可利用不受監管的海外交易所洗錢，也可創造一種國有化的加密貨幣。

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