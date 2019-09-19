交大教授研發「自駕車追蹤感測技術」　簽屬授權發光加拿大

▲加拿大駐臺北貿易辦事處貿易暨投資處長羅杜安(Duane Robson)特別蒞臨參與，見證交通大學頂尖技術成功邁向國際產學合作。（圖／交大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台灣自駕車技術國際發光！國立交通大學電子研究所郭峻因教授開發嵌入式深度學習異質訊號感測融合物件偵測與追蹤技術，19日與加拿大移動創新公司(Moovee Innovations Inc.)簽署技術授權合約，未來將應用於加拿大自駕車感測系統。加拿大駐臺北貿易辦事處貿易暨投資處長羅杜安(Duane Robson)特別蒞臨參與，見證交通大學頂尖技術成功邁向國際產學合作。

郭峻因教授研究團隊在科技部與教育部專題研究計畫補助下，開發出具產業競爭力的嵌入式深度學習異質訊號(camera/radar)感測融合物件偵測與追蹤技術。2018年參與思渤科技舉辦之車輛開發關鍵技術研討會，發表「基於基於深度學習之ADAS系統設計與模擬」專題演講，結識Moovee Innovations Inc.人員，雙方進行多次技術合作討論與參訪後，決定授權技術，協助加拿大開發自駕車與智慧交通感測系統。

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▲交通大學與加拿大Moovee Innovations Inc.簽署技術授權合約。

郭峻因教授表示，這項技術結合深度學習視訊技術與毫米波雷達物件偵測技術的優點，在不同天候下均能達到優異的物件偵測與追蹤效能，更能夠在輝達公司(nVidia)所生產之Jetson Xavier嵌入式平台上達成 10fps之物件偵測與追蹤技術(滿足智慧交通應用所需之 100毫秒以下之訊號處理延遲要求)。其準確度相較於只採用深度學習物件偵測技術而言，可提高15%準確度、達到超過95%之辨識準確度。此研究成果除了本次技術授權之外，也已授權國內多家廠商使用，積極落實研發於產業界，協助廠商提高產業競爭力。

陳信宏代理校長表示，AI人工智慧與自駕車/智慧交通是目前全世界兩大熱門研究領域，自駕車/智慧交通更是AI人工智慧技術的重要應用領域，嵌入式AI物件辨識技術以及異質感測訊號融合技術已成為核心關鍵項目，隨著嵌入式AI軟硬體技術的發展，郭峻因教授的技術將對學術與產業界產生更大的影響力。

Moovee Innovation Inc.執行長Wong Donald表示，很高興與交通大學進行技術授權，這是公司首度與台灣進行產學合作，技術授權後將可讓公司在智慧城市與自駕車系統應用取得世界領先地位，期望未來進一步拓展到亞太、中東與歐盟地區。

Moovee Innovations Inc.創立於 2012年，專注在先進移動技術與產品上，參與多項智慧移動、智慧汽車、智慧運輸以及智慧城市計畫。受到加拿大政府以及多所學術研究機構之支持，投資超過新台幣五千萬元之資金進行研發，並開發超過15項加拿大高科技技術與系統。目前聚焦在智慧移動系統技術，並結合物聯網、人工智慧、區塊鍊技術於共享聯網汽車應用服務上。

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