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把警察當空氣！高雄「直播主之亂」太驚悚　治安數據竟無此分類

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▲17日連千毅倉庫被砸的「第一視角」影片流出曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▲17日連千毅倉庫被砸影片流出曝光 。（圖／地方中心翻攝）

記者張君豪／台北報導

高雄「直播主之亂」延燒3天引發4起街頭鬥毆和槍擊案，其中滋事群眾甚至無視高雄警方部署約制警力、直接在攻擊目標外衝撞警車導致警方開槍壓制，雖然高雄警方強調警依法做為，但仍讓民眾無感，且無法遏止有幫派背景的直播主氣燄，警政署長陳家欽在19日下令刑事局長黃明昭南下坐鎮支援，透露中央無法坐視高雄治安繼續惡化。

▲連千毅位在鼓山的倉庫凌晨來了十部車輛聚集叫囂，還有車蓄意撞破了大門 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅位在鼓山的倉庫凌晨來了十部車輛聚集叫囂，還有車蓄意撞撞警車。（圖／地方中心翻攝）

警政署透露：街頭聚眾鬥毆是內政部長徐國勇上任以來，強調最優先處理的重要治安指標、警政署明訂要求全國警方以事前約制、事中快打、事後強制執法模式處理。但日前滋事群眾開車到鼓山區連千毅的倉庫砸店，警車已經在場戒備，暴民仍可直接衝撞無視在場警力，顯然警方當下作為遠遠不足以壓制其囂張氣燄。

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意採取守望 。（圖／地方中心翻攝）

▲鬥毆其中一方還透過臉書動員。（圖／地方中心翻攝）

警方指出，高雄「直播主之亂」事件雙方隔著臉書直播視頻隔空交火、也透過臉書召集支持者，這類大亂鬥是非典型、不同以往的幫派鬥毆，有地域性、群聚性因地盤衝突約鬥的「地面戰」，而是透過網路直播、雙方即時快速動員發動攻勢的「網路戰」，地方警力沒全程盯著直播，根本難以預控後續衝突的發生。

更誇張的是，雖然行政院長蘇貞昌上任後強調街頭聚眾鬥毆是不能容忍的「必除之惡」，但刑事局各項刑案統計數據，居然沒針對街頭聚眾鬥毆事件成立專門案類列管，反而讓這些聳動街頭鬥毆案以傳統方式用傷害、恐嚇、妨害自由、毀損等分門案類數字，在事後的年度、季度統計資料根本無法反映地方實際治安情況。

加上今年6月新北淡水警分局在端午假期連續3天廟會活動發生群眾打架衝突，尚無歹徒開槍、衝撞警車的衝突，分局長陳良德就因此遭市長侯友宜點名下台，相較前案新北市政府斷然果決的處理速度，高雄警方難道不用有人負責？據此警政署允諾將會針對該案進行通盤檢討、不排除祭出嚴懲。

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