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南庄神仙谷步道遊客遭獼猴攻擊　縣府警方出動吹箭「緝凶」　

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▲南庄警方和縣府人員，合力將傷人的獼猴麻醉後帶回，擇日再野放。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲南庄警方和縣府農業處人員，合力將傷人的獼猴麻醉後帶回，擇日再野放。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉東河村神仙谷步道，近日傳出有獼猴攻擊遊客事件，南庄警方掌握消息後，立即通報苗栗縣政府農業處，17日下午一同前往現場「緝凶」，自然生態保育科長張葦表示，抓捕到的獼猴將擇適當地點野放，也呼籲遊客勿隨意餵食獼猴，以免遭到攻擊。

陸家所所長高耀芳指出，近來有民眾在網路上ＰＯ文表示，日前和友人前往神仙谷時，發現有獼猴出沒，甚至還被牠抓傷，嚇得趕忙跑走；雖然這位民眾沒有報案，但所長高耀芳還是積極走訪店家確認有無獼猴出沒，店家也表示有1隻母猴曾經跑到店內翻箱倒櫃，引起不小的恐慌。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

南庄警方也配合農業局人員，18日下午3時許一同前往獼猴常出沒的地方，果真在神仙谷附近發現獼猴出沒，立即由保育科專員以麻醉槍抓捕後帶回，後續將會擇合適地點野放。張葦也說，這應是個案，也會調查並深入了解為何此處會有獼猴出現；同時她也呼籲，請來玩的遊客不要主動接觸、餵食野生獼猴，以免發生被攻擊的憾事。

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