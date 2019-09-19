華山分屍案二審火爆開庭　死者母妹庭外激動飛踢辱罵

▲華山分屍案兇嫌陳伯謙。（圖／合成照，照片來源：爆廢公社、記者黃克翔）

記者吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，涉嫌性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，裝袋棄屍荒野，一審法院將他判處死刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審，高等法院首度開庭審理，死者的母親、妹妹在庭外見到陳男時，情緒激動，妹妹大罵「人渣」，母親更試圖衝出包圍，飛踢陳男，但都遭法警制止。

陳男去年於華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，死者高姓女學員多次到草堂上課。案發於去年5月31日下午4時許，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡，隔天凌晨，陳男趁高女無力反抗時性侵，高女雖明示拒絕，但陳男仍不罷手，性侵得逞並勒斃高女。

陳男先將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱，而後再持利刃將死者分屍，在草堂內肢解成13塊，分屍成7大袋。陳男還將死者左乳、下體割下，第二天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，最後在案發後17日，警方終於突破陳男心防，坦承殺害死者並分屍、棄屍，案發後震驚社會。

台北地院一審時，認定陳男與高女僅認識數天，並無親密交往關係，僅因高女不從就性侵殺人，犯罪手段極端殘酷，惡性重大至極、泯滅人性，屬情節最嚴重犯行，有必要與社會永久隔離，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。

案經上訴二審，高院19日首度開庭，但採不公開審理。死者家屬在庭外等候法警押解陳男時，情緒激動，死者的妹妹大罵「人渣」，母親更試圖衝出包圍，飛踢陳男，但都遭法警制止。

