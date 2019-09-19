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東吳「連儂牆」遭6生破壞　校方安排學生道歉...港生：他們不懂言論自由

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▲▼ 東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中持續延燒，東吳大學17日也製作4面「連儂牆」讓校內人士留言聲援，但卻在17日晚間該牆面遭到6名在校生惡意破壞，原本貼滿便利貼的「連儂牆」僅剩東吳連儂牆5個字以及些許反連儂牆字眼的便利貼。對於連儂牆遭到破壞，連儂牆發起人之一、東吳政治系香港留學生Jackson表示，「非常遺憾，他們侵犯到我們的言論自由。」

東吳大學四面連儂牆分別為，東吳大學學生會、港生自發、人權學程、以及政治學系學生會製作，遭到破壞的為綜合大樓二樓港生自發的連儂牆。Jackson指出，17日同學們一同製作完該面牆後，卻在當天深夜遭六名校內同學恣意破壞，原本希望校方協助找尋相關人士，但校方回應，希望學生自己去警衛室調監視器，因此最後學生是自行透過監視器掌握相關人士。

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▲▼ 東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲連儂牆發起人之一、東吳政治系香港留學生Jackson 。（圖／記者崔至雲攝）

經過校方協助後，今日早上學務長帶著其中一名破壞者向Jackson道歉。Jackson轉述破壞者所說的，會破壞連儂牆的原因是因為，看到牆面有羞辱自己國家的言論，因此不開心才會破該牆面。Jackson說明，「學校是一個包容的地方，第一次(破壞)我可以接受，但是如果再出現破壞的情況我不會再接受」。

Jackson也提到，若其他學生對於「連儂牆」有其他意見，他們也可以在牆上貼上便利貼，但是沒有必要破壞牆面。是否希望校方能在中間化解誤會？Jackson則認為，「沒有必要」雖然不確認對方是否為陸生，但已經得知對方無法批派性思考，「這更不是我們手拉手就可以讓他們知道，如何看待社會、學會言論自由，這不是我一個人可以教他們的」，他們這次的行為確實有錯誤，太過偏激。

▲▼ 東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

對此，東吳大學權益部部長黃彥誠表示，校方對於這次學生會要召開記者會非常不滿意，甚至在記者會前媒體要開車進入校園，表明要入校園採訪時，遭到校門警衛阻擋，警衛說：「秘書室特別吩咐，今天記者禁止進入校園採訪」，記者只好將車輛停在校外，改以步行的方式進到校園。

黃彥誠也說，校內四處連儂牆是希望提升校內對於公共議題的關注，看到連儂牆被破壞的消息除了難過外，也很高興看到同學以「撕一貼百」的精神迅速恢復原狀，範圍甚至是原先的兩倍大，此外，呼籲校內同學理性討論，勿以歧視性言論攻擊特定族群。

▲▼ 東吳連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲破壞者道歉聲明。（圖／記者崔至雲攝）

而在學生召開完記者會後，牆上默默出現一張黃色由東吳事務長蕭宏宜署名的聲明，聲明指出，學校樂見整起事件在理性的互為共鳴與言論自由的充分體現中和平落幕，校方秉持尊重言論自由，包容多元聲音，但基於個資法和保護學生立場，校方不會公布破壞者姓名、年級、學系等相關資料。

▲▼東吳大學最初只貼出一紙聲明回應東吳連儂牆被破壞一事。（圖／記者崔至雲攝）

▲東吳大學只貼出一紙聲明回應東吳連儂牆被破壞一事。（圖／記者崔至雲攝）

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