電信三雄瘋iPhone 11開賣　中華電頭香排了一星期

記者邱倢芯／台北報導

Apple新機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max即將於明（20）日開賣，今年電信三雄中華電、台灣大、遠傳都祭出了排隊好禮搶客，因此吸引了果粉提前來信義威秀門市排隊，其中最狂的就是中華電頭香洪先生，他從9/14中午12點就來排隊，預計到明天早上八點開賣，將會排隊整整一週。

▲iPhone 11系列明天開賣，中華電、台灣大、遠傳威秀門市前已有頭香排隊。（圖／記者邱倢芯攝）

中華電頭香排了一星期

洪先生指出，在排隊的一開始其實覺得有些寂寞，這一星期來都是滑手機、玩手遊來打發時間，且一開始為了「應戰」還準備了6顆20,000mAh的行動電源，後來發現可能撐不了一週，因此還特別跑到附近的小米之家額外添購5顆20,000mAh的行動電源。

被問到這一週都如何打發三餐，洪先生笑著說，現在科技很方便，自己餐餐都使用App外送服務；至於清潔方面，洪先生會用毛巾簡單清潔身體，至於洗頭他會選擇到附近微風南山三樓的自動洗頭機來清潔。

洪先生前一支手機是使用OPPO Reno十倍變焦版，但是心中還是想要體驗蘋果最新手機，且對於A13晶片所帶來的效能，以及三鏡頭的拍攝效果也十分好奇，因此決定換購新iPhone。

至於為什麼要提前一週來中華電門市排隊？洪先生解釋，因為中華電官網在9/13開放預購，結果自己第一波沒搶到，因此決定9/14就提前來門市排隊，為的就是要確保自己可以在第一時間購得新機。洪先生這次所要購買的是iPhone 11 Pro Max 256GB夜幕綠色，不過這次並沒有要搭配任何資費，是要直接購買空機。

▼為了預防下雨但門市前又不能搭帳篷，中華電頭香洪先生要用兩把雨傘防雨。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣大頭香是「賺到」

台灣大排隊第一名的李先生表示，其實自己一開始不是第一名，自己是18日晚間下班後才來台灣大門市前排隊，當時已排了另一位先生，只不過原本的頭香哥後來決定放棄，直接將第一名寶座讓給李先生。

李先生原先持有的手機是iPhone 7 Plus，但是自己一直都有玩手遊的習慣，這次看中了iPhone 11 Pro Max的大螢幕，因此才想來排隊等購買。李先生強調，申辦台灣大iPhone相關方案最棒的一點就是，今年台灣大推出新方案「好價在」，也就是說，iPhone使用兩年還可以半價回收舊機，非常划算。

李先生本次要購買的也是iPhone 11 Pro Max 256GB夜幕綠色，這次將搭配台灣大的1,599方案。

遠傳頭香要拿AirPods 2

遠傳頭香是營造業老闆的張先生也是在18日晚上晚間才來門市前排隊，他認為這次只要申辦999以上資費，就可以免費帶走AirPods 2相當划算，因此特別前兩天就來就來威秀前門市排隊。

張先生指出，自己原本持有的手機是iPhone 7 Plus，這次也要購買iPhone 11 Pro Max 256GB夜幕綠色，並且搭配1,399資費方案。