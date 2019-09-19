屏東潮州一女進派出所「拿刀割頸10公分」　警奪刀送醫救回

記者陳崑福、徐愷昕／屏東報導

1名女子19日下午獨自走進屏東潮州分局中山路派出所，一開始先是沉默不語，但在靜默幾分鐘後卻突然起身拿出水果刀朝自己脖子上劃，員警見情況緊急，立即上前奪刀制止。經警方初步了解女子疑似情緒不穩才會出現此行為，所幸緊急送醫後並無生命危險。

▲一名疑似患有精神障礙的女子至派出所自戕。（圖／記者陳崑福攝）

今日下午13時20分許，1名年約20歲的陳姓女子突然走進潮州分局中山路派出所，值班員警見陳女不發一語，先請她至民眾洽公區稍作休息，約莫5分鐘，陳女突然從隨身背包取出水果刀，員警見狀立即上前制止，不料該名女子突然將刀子抵在自己脖子上，迅速朝脖子左側劃上一刀，員警立即將刀子奪下，並通知消防局派遣救護車將陳女送往潮州安泰醫院救治。

▲一名疑似患有精神障礙的女子至派出所自戕。（圖／記者陳崑福攝）

中山路派出所所長陳皇瑞表示，陳女受傷部位為脖子左側皮下出血，傷口長約10公分，並未傷及動脈，經緊急縫合包紮後已沒有生命危險。初步了解，陳女疑似因情緒不穩，才會持刀隻身前往派出所自戕，目前員警除在醫院戒護外，也已通知家屬及友人到場協助看護，並通報衛生單位積極輔導。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►對女清潔工襲胸又摸下體 社區色狼總幹事逃7年終被逮

►逢甲商圈民宿裝「移動節費器」 馬籍男子幫詐騙集團被訴