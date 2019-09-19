連千毅超狂事蹟起底！巨乳辣妻長腿逆天　他還擁「6架超跑」：22歲就開名車

突發中心／台北報導

知名直播主連千毅日前遭人恐嚇、砸場，頻頻登上新聞版面！年僅32歲的他，除了有身材超惹火的石姓辣妻，背景也可說是相當硬派，他曾任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，先前曾因暴力討債入獄，出獄後緊盯網路商機，大撈直播財，但高調的行事作風也惹人眼紅，日前遭不明人士砸場，掀起一陣亂象。

▲知名直播主連千毅。（圖／翻攝東森新聞）

據了解，連千毅早年行事作風強悍凶狠，2011年7月中旬曾在台北市中山區一間酒店內處理事情，碰上警方前來處理砸店衝突，連不滿介入，當場與警方發生口角，更怒而出拳毆打員警，嗆聲不斷，造成對方手部骨折。警方訊後依妨害公務罪將他移送，遭法院判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

連千毅2015年也曾因暴力討債等案，遭新北地方法院判處有期徒刑5個月，同年12月需入監報到。孰料，報到當天，連千毅竟遭法警查出攜帶手指虎，當場被檢察官追訴一條違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，再被追加有期徒刑3個月。

出獄後的連千毅看上網路商機，轉而投入直播拍賣，一句「現此時（台語：現在）」令人印象深刻，販賣的商品不乏精品手錶、包包、超跑、直升機，加上豪邁霸氣的拍賣手法，直播中又脖掛超粗金項鍊，濃濃江湖味讓他在網路上一炮而紅，雖然評價兩極，仍被封為「直播拍賣天王」！還曾創下10分鐘賣出上億遊艇紀錄，他也曾在直播中透露，自己現在擁有6架超跑，大曬手機照片存檔，表示22歲已經開著名車。

▲直播主連千毅請網友吃漢堡，嗆「三重幫派大老都吃屎」。（圖／翻攝爆料公社）

連千毅4月6日找出在他直播時鬧場的一名網友，約在麥當勞請他「9個漢堡+一排養樂多」大吃一頓，過程中更狂洗臉網友，表示「酸民肚子餓就多吃一點」，嚇得網友不發一語、埋頭苦吃，全程也開臉書直播狂飆髒話，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三蘆的弟兄約戰。

此事過後，連千毅主動前往仁愛路派出所說明案情，表示，已經與被「請吃漢堡」的男子達成和解，強調是自己酒後誤事，造成大家觀感不好，再次向社會大眾表達歉意。

雖然爆出「失言風波」，但連千毅仍夾帶高人氣直播銷售平台「蘭庭國際精品」在高雄市成立實體店，將捐贈部分營業所得、物資，給高雄市公益團體與10家孤兒院，並響應高雄市長韓國瑜的「珍珠計畫」，提供資源給未成年懷孕的小媽媽。

▲連千毅曾開直播嗆吳宗憲。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

綜藝天王吳宗憲日前轉戰YouTube，在影片中評論網紅，「沒有素養、拿起機器直播就叫網紅」，引發連千毅不滿，8月在直播中嗆吳，「你直播有沒8萬人過？我直播最高400萬人拉！」，表示自己曾有過連續171天直播破萬人的紀錄，同時下戰帖「你只要能每天直播破萬，1天我就捐1萬，500天破我就捐500萬，我說到做到」。

但樹大招風，連千毅日前位於鼓山的倉庫遭大批黑衣人馬上門，對方開著10部車輛聚眾叫囂，衝撞警車又猛撞倉庫大門，對方口中還不斷高呼，「出來哇！連千毅出來！」，除了監視器鏡頭之外，鐵門、電鈴全遭殃，這一連串的事件也被封為「直播主之亂」。

▲17日連千毅倉庫被砸 。（圖／地方中心翻攝）

另外，連千毅的超惹火石姓辣妻也被網友挖出，表示連妻2003年就因外型亮眼，身高172再加上一雙白皙長腿、E級巨乳，在PTT表特版上造成一陣轟動，還被封為「真人版娜美」，且她已經成為「2寶媽」，不科學的身材讓網友紛紛直呼，「怎麼可能，保養得也太好了」。

連妻懷二胎時也曾在臉書上放閃，表示連千毅為了慰勞她，一個月要給她10萬元，再聘請外籍移工替她分憂，讓她忍不住嬌喊，老公讓她「感動得痛哭流涕」、「寵妻魔人」。此外，人紅是非多，連妻曾遭他人冒用照片創IG，讓她忍不住澄清，「我只有用臉書」！

▲連千毅老婆超惹火身材，讓網友全暴動。（圖／翻攝臉書）

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