常被問用「臉」通勤？每天4首歌時間拯救「肌荒」告別機車臉

▲台灣的機車密度之高，讓許多外國遊客驚呼。（圖／資料照）



消費中心／綜合報導

你都怎麼通勤？搭乘大眾運輸或是自行開車、騎機車呢？台灣機車密度之高舉世聞名，常常讓初來乍到的外國遊客感到震撼，尤其是通勤時間的「機車瀑布」奇景，成為台灣超經典的印象之一，根據交通部最新數據顯示，108年8月全台機車數量有13,917,504台，也就是說，平均每100人中就有93人擁有一輛機車，你也是眾多機車族中的一員嗎？

▲機車族當久了，皮膚也越變越差。（圖／翻攝自PIXABAY）



騎機車通勤方便又快速，還能省掉等公車、捷運轉乘、通勤時間大塞車等麻煩，加上體積小、停車方便等特性，成為許多通勤族的交通工具首選，可是你知道騎機車的同時，你的肌膚也正在遭受「摧殘」嗎？除了紫外線曝曬、強風刮臉，還有越趨嚴重的汽機車廢氣和空氣汙染都是傷害肌膚的兇手，醫生提醒，肉眼看不見的PM2.5懸浮微粒不僅傷害呼吸道也會破壞皮膚表皮，讓皮膚變得敏感、容易乾癢發炎，更別提天天都要戴著悶熱的安全帽以及口罩，機車族當久了，臉也變爛了，毛細孔阻塞、粗大，狂冒痘痘、細紋……等，加速皮膚老化。

▲不管早上出門前妝化多美，停好機車之後一切都煙消雲散。（圖／翻攝自PIXABAY）



每天早上一到公司都像打了一場仗一樣狼狽，出門才化好妝、噴上香水，短短幾十分鐘就消失殆盡，更恐怖的是，拿起衛生紙一擦，看見一層黑！這些髒東西都附著在臉上，想到就讓人害怕，連同事也忍不住問：「你是用臉通勤嗎？」要怎麼讓臉蛋擺脫這種凌遲？其實，只要4首歌的時間就夠了！

▲PS美美妍「水感修修保濕平衡面膜」。（圖／翻攝自「Her和她」官網）



近期在社群平台上風靡大批網美、韓妞，掀起超強旋風的PS美美妍「水感修修保濕平衡面膜」，除了添加100,000ppb益生菌、益生元複合物，可以幫助活化肌膚益菌之外，修護、保水、安撫、舒緩、滋養一次搞定。使用韓國獨特珍珠微導膜，高彈力纖維可以緊密貼合臉型，不管是鵝蛋臉或男友的大餅臉，通通敷得牢。

▲現在買還享「買3送3」優惠，拯救「肌荒」靠自己。（圖／翻攝自「Her和她」官網）



保濕是基礎保養中最重要的一環，想讓美麗的臉蛋光滑細緻，水分是絕對不能少，韓國來的水感修修保濕平衡面膜，含水解膠原蛋白，可增加肌膚含水量，神經酰胺為天然保濕因子，能建立並維持肌膚脂質屏障，聚麩胺酸則具有保濕親水能力，只要10～15分鐘，就讓你自帶美肌模式，拍照再也不用修圖，現在打包還享「買3送3」優惠，自己的肌荒自己救，一起跟機車臉說掰掰。

►你才用臉通勤！你全家都用臉通勤！