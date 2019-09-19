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影／外送員恍神撞上勞斯萊斯！現場湯汁灑滿地...車門凹陷維修費218萬以上

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記者邱茀濱／綜合報導

現在外送文化越來越盛行，隨處都能見到穿梭在大街小巷的外送員，但在路上還是要眼觀四方，才不會釀成大禍。四川成都日前一名外送員直行在路上疑似恍神，不慎撞到一輛正在右轉勞斯萊斯，造成右側前車門凹陷，初估維修費可能高達人民幣50萬元（約新台幣218萬元）以上。目前，警方證實，雙方已私下解決，各自維修自己的車輛。

綜合陸媒報導，這名外送員17日在送餐的途中，直直撞上一輛價值千萬的勞斯萊斯。而曝光的影片顯示，這輛黑色的勞斯萊斯當時緩慢的右轉，不料被後方的外送員直直撞上右前車門，而外送的餐點灑滿一地，就連勞斯萊斯的車身也被潑滿湯汁，但幸運的是現場沒有人員傷亡。

▲▼外送員撞上勞斯萊斯。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

▲外送員撞上勞斯萊斯。（圖／翻攝沸點視頻截圖，下同）

至於勞斯萊斯車損的維修費用，據業内人士保守估計，可能高達人民幣50萬元（約新台幣218萬元）以上。但是究竟肇責該歸誰，有交通警察表示，雙方應該屬於「同等責任」。

交警分析，勞斯萊斯是從另一條車道變換過來，應該要確保變道內的車輛，在不減速、不煞車的情況下能夠正常行駛，也就是說車主當時肯定沒有往後看；而外送員看似直直撞上來，但很明顯他沒有減速，懷疑他是分神了，因此他的操作也有問題。因此，交警說，雙方都要負上責任。

▲▼外送員撞上勞斯萊斯。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

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