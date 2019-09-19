警察故事　2019國際警察合作論壇──打擊跨境毒品犯罪研討會

記者吳銘峯／台北報導

內政部警政署舉辦「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」，邀請國際警察首長協會（IACP）會長Paul Cell、多位外國警政首長，並與我國專家學者，共同討論防治跨境毒品犯罪問題。蔡英文總統也承諾，台灣不只要全力反毒、強化社會安全網，更要積極的對國際社會貢獻我們的力量，協助打造嚴密的國際安全網。

蔡英文總統在研討會開幕時致詞，她指出，「毒品問題是國際社會的共同挑戰，台灣也積極的面對，我上任不久之後，就宣示反毒是政府的第一個要務，在我的任內絕對不會放任毒品氾濫。這三年來我們整合了跨部會的能量，全力反毒，初犯施用各級毒品的總人數已經逐漸地下降，施用新興毒品死亡的人數也獲得了有效的控制。」

她也表示，我國與日本、韓國，以及印尼等國家合作，破獲不少跨國毒品犯罪案件，未來台灣將持續跟各國，簽訂司法互助、警政合作，以及共同打擊犯罪的協議。她更強調，「台灣不只要全力反毒、來強化社會安全網，更要積極的對國際社會貢獻我們的力量，協助打造嚴密的國際安全網，這是我交付給各位同仁的任務，請大家務必要全力以赴。」

至於國際警察首長協會（IACP）會長 Paul Cell也回應蔡英文，「來到這次的研討會我感到非常的興奮，因為蔡英文總統在打擊跨國犯罪的決心與所作所為，我能當面向她致謝，這實在非常的榮幸。」

本次研討會分由偵查、司法及國際合作等3個面向，以5個主題進行專題探討：一、偵查方面針對「毒品犯罪趨勢及挑戰」、「毒品犯罪偵查策略」及「打擊跨境犯罪之新興國際合作模式」等專題討論。二、司法方面強調「共同打擊跨境犯罪與司法互助」功能，並深入探討跨國防制策略等議題。三、國際合作方面就「國際執法組織合作打擊跨境犯罪之挑戰及機會」進行交流。而研討會中除了汲取國外執法單位有關毒品犯罪國際趨勢及防制策略外，同時還分享我國查緝跨境毒品犯罪之作為與經驗，與會各國首長，均覺得助益良多。

▼蔡英文總統宣示，緝毒乃政府要務。（圖／記者李毓康攝）



