甜美女加好友要援交　大叔喜孜孜買5000遊戲點數...遭封鎖氣炸

▲方男買5000元遊戲點數要援交，卻被詐騙，到海山分局報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
新北市板橋區一名男子日前接到Line訊息，一名長相甜美的女子要加他好友，2人聊天熟稔後，女子透露缺錢想要援交，要他到超商買5000元遊戲點數，男子美色當前不疑有他，給了點數後隨即遭封鎖，這才驚覺被騙報案，警方循點數序號找到一名50多歲男子，但因沒有直接證據顯示犯案，只好認栽不提告。
22歲方姓男子7月間，在Line通訊軟體碰到一名暱稱「安琪」長相甜美的女子，主動加他好友，2人開始聊天熟稔後，安琪傾訴生活拮据想要援助，還不斷撒嬌誘惑，最後以3小時4000元代價援交，但要求他要用遊戲點數付款。
方男美色當前無疑有他，直接跑到超商分次購買了5000元遊戲點數，將序號全數傳給安琪，沒多久卻遭到封鎖；方男這才恍然大悟遇到詐騙，立刻到轄區派出所報案，警方依照遊戲序號找到儲值點數的51歲黃姓男子，並約談他到案說明。
黃男到案後表示自己並沒有玩網路遊戲，懷疑自己電話號碼遭盜用去申請遊戲帳號，通訊軟體暱稱也不叫「安琪」，沒有直接證據顯示黃男詐騙；方男得知偵辦結果後，只能摸摸鼻子認栽放棄提告。
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