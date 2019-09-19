甜美女加好友要援交　大叔喜孜孜買5000遊戲點數...遭封鎖氣炸

▲方男買5000元遊戲點數要援交，卻被詐騙，到海山分局報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子日前接到Line訊息，一名長相甜美的女子要加他好友，2人聊天熟稔後，女子透露缺錢想要援交，要他到超商買5000元遊戲點數，男子美色當前不疑有他，給了點數後隨即遭封鎖，這才驚覺被騙報案，警方循點數序號找到一名50多歲男子，但因沒有直接證據顯示犯案，只好認栽不提告。

22歲方姓男子7月間，在Line通訊軟體碰到一名暱稱「安琪」長相甜美的女子，主動加他好友，2人開始聊天熟稔後，安琪傾訴生活拮据想要援助，還不斷撒嬌誘惑，最後以3小時4000元代價援交，但要求他要用遊戲點數付款。

方男美色當前無疑有他，直接跑到超商分次購買了5000元遊戲點數，將序號全數傳給安琪，沒多久卻遭到封鎖；方男這才恍然大悟遇到詐騙，立刻到轄區派出所報案，警方依照遊戲序號找到儲值點數的51歲黃姓男子，並約談他到案說明。

黃男到案後表示自己並沒有玩網路遊戲，懷疑自己電話號碼遭盜用去申請遊戲帳號，通訊軟體暱稱也不叫「安琪」，沒有直接證據顯示黃男詐騙；方男得知偵辦結果後，只能摸摸鼻子認栽放棄提告。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

不滿騎樓被停放機車 新莊住戶假冒退休警名義貼警告單

屋內門窗膠帶封死、老婦被救出全身僵硬亡…中和大火疑點多

送女友閨蜜回家被誤會搞曖昧 他遭球棒痛毆！愈想愈氣找人開槍