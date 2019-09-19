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Wi-Fi 6是什麼？五大問題一次搞懂

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▲Wi-Fi 6。（圖／翻攝自Wi-Fi聯盟官網）

▲Wi-Fi 6。（圖／翻攝自Wi-Fi聯盟官網）

記者陳心怡／綜合報導

最近關於Wi-Fi 6的消息層出不窮，不過Wi-Fi聯盟日前已在其官網宣布正式推出 Wi-Fi CERTIFIED 6 認證計劃。但Wi-Fi 6到底是什麼？有哪些比較厲害的地方嗎？針對網友的疑問，《ETtoday新聞雲》整理了關於Wi-Fi 6的五大問題幫大家解惑。

Wi-Fi 6是什麼？

Wi-Fi 6，顧名思義就是第六代Wi-Fi。在確定Wi-Fi 6之前，Wi-Fi聯盟先公佈了全新的命名系統，即用數字大小按時間順序（也是性能的強弱順序）依次取代了原有復雜的技術命名方式，用戶可以通過數字大小來識別Wi-Fi標準的性能。具體如下：

Wi-Fi 6用於識別支持802.11ax技術的設備
Wi-Fi 5用於識別支持802.11ac技術的設備
Wi-Fi 4用於識別支持802.11n技術的設備

和Wi-Fi 5相比，Wi-Fi 6有什麼進步的地方？

Wi-Fi 6的容量是Wi-Fi 5的四倍，而且Wi-Fi 6能夠同時為網絡上的所有設備提供高性能的基礎設施和優化的連接，改善了密集連接的Wi -Fi環境。另外，Wi-Fi 5只涉及5GHz頻段，而Wi-Fi 6則覆蓋了2.4 GHz和5GHz頻段，低速設備和高速設備均覆蓋。

Wi-Fi 6有什麼好處？

Wi-Fi 6除了速度上的提升，在電池壽命以及安全性上也有了很大進步。

由於Wi-Fi 6引入了TWT（TargetWakeTime）機制，它能夠延長連接Wi-Fi的設備電池壽命。另外，在安全性能上，由於Wi-Fi 6採用的是新的安全協議WPA3，這一安全協議不容易被駭客入侵，即使駭客侵入了，獲得的數據也是沒用的，所以Wi-Fi 6設備都具備更高的安全性。

Wi-Fi 6用於哪些地方更有感？

Wi-Fi 6能夠允許一次傳輸比以往更大量的數據，因此，Wi-Fi 6適用於城市密集型使用環境、企業級應用、電信商網絡分流中。城市密集型使用環境主要指公寓類密集型住宅、機場等。

Wi-Fi 6使這些服務比以前的可靠度更高，支持的客戶端數量也更大。同時，其安全性的提升，也為Wi-Fi 6在企業級應用中顯得更有保障。隨著Wi-Fi 6技術的演進，從LTE網絡分流過來的用戶體驗也會比以前更好。

Wi-Fi 6現在能用嗎？

Wi-Fi 6現在仍處於發放認證的階段，用戶想要真正完全使用到Wi-Fi 6還有段時間。目前已有些企業開始使用他們自己的Wi-Fi 6路由器，但一般人來說，即使有了Wi-Fi 6路由器，也很難真正應用到，因為要想使用Wi-Fi 6路由器，家中的設備也需同時得到Wi-Fi 6的標準認證。

目前三星Galaxy Note 10已確認為第一款獲得Wi-Fi 6新標準認證的智慧型手機，而即將推出的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max都會支援Wi-Fi 6。

另外，Wi-Fi 6已經獲得許多公司的支持，包括高通、小米、華碩、Intel等，隨著晶片、路由器、IoT設備等多方面的認證推動，Wi- Fi 6的全面普及，或許只是時間早晚問題了。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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