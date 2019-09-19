浙江推民營經濟　溫州「築夢家園」打造邀台商參與

▲2019浙江．台灣合作周溫州會場活動，第六屆海峽兩岸民營經濟創新發展論壇，溫州市委書記陳偉俊表示，要打造台商築夢家園。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／溫州報導

面對國際情勢轉變，大陸近年力推產業改革，發展民營、中小企業，在近日舉辦的浙江．台灣合作周活動中，溫州以全域「台胞築夢家園」打造為主題，舉辦投資項目簽約，健康、文化、茶葉、青創等領域研討會、對接活動，旨在吸引台商融陸，契合當前發展民營經濟體的政策走向。

溫州位於浙江省東南，鄰近福建，溫州市委書記陳偉俊表示，溫州人口超過800萬人，與台灣地緣、人緣相近，蒼南霞關港距基隆港只有120海里，是最靠近台灣的縣市；同時，近6年累積266個台資項目落地溫州，涉及經濟、教育、衛生、科技等領域，總投資12.93億美元。溫州亦於2015年成立溫州台青創業就業服務中心，去年推出90條對台措施實行細則等，隨「溫州示範區」的建設打造，推進兩岸產業互補、共贏。

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在今日上午舉辦的第六屆海峽兩岸民營經濟創新發展論壇上，共有兩岸超過800名產官學界代表與會，包括溫州市委書記陳偉俊，台方前國民黨代理主席林政則、台企聯會長李政宏、資深媒體人黃智賢等出席。

林政則指出，台商的特色就是愛拚才會贏，拿著一卡皮箱走天下，這與浙江溫州商人積極赴海外打拼的精神，可以說是不謀而合，因此在民營企業的發展上，隨兩岸產業轉型升級步調推進，將能水到渠成。

▲前國民黨代理主席林政則。

除民營經濟論壇外，浙台合作周溫州專場活動以「全域打造台胞築夢家園」為主題，舉辦7場產業及企業對接會、4場青創活動、2場涉台展會。包括全國台企聯浙江安徽片區會議、兩岸中小企業「兩個健康」研討會、兩岸書店文化論壇、兩岸茶產業合作交流會、兩岸新物流新青年創新創業對接會、第五屆海峽青年創新創業季系列活動、兩岸建築設計交流等。

在19日上午的活動中，兩岸企業還簽約8個投資項目，總額達9.3億美元，涉及文化、健康、高端裝備製造等領域。