美議長找黃之鋒推人權法案　陸外交部駐港公署：沒人有搞港獨的自由

▲黃之鋒與何韻詩出席美國國會舉辦的聽證會。（達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前與香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩等人一同就「2019年香港人權與民主法案」召開記者會。大陸外交部駐港公署19日表示，香港回歸22年來，港人依法享有前所未有的廣泛民主權利和自由，「任何人都沒有搞港獨、搞顏色革命的權利和自由，」

外交部駐港公署指出，裴洛西18日公然與「港獨分離分子」黃之鋒之流沆瀣一氣，以支持所謂「自由和正義」為幌子，赤裸裸干預香港事務和中國內政，「美方政客的言行與其標榜的支持『一國兩制』自相矛盾、背道而馳，充分暴露其不可告人的政治用心，我們對此表示強烈憤慨和堅決反對。」

外交部駐港公署提到，香港回歸祖國22年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，港人依法享有前所未有的廣泛民主權利和自由，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

▼美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透社）

外交部駐港公署強調，「任何人都沒有搞港獨、搞顏色革命的權利和自由，任何人都沒有凌駕法律、破壞法治、損害公共秩序的權利和自由，任何人都沒有引狼入室、勾結外部勢力的權利和自由，反中亂港的民族敗類必被牢牢釘在歷史恥辱柱上！」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／大陸外交部）