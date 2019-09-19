18年夫「三太子前激情對戰」！人妻見鹹濕訊息崩潰離婚...小三狂喊 ：你很厲害

▲郭姓人妻幫老公處理訴訟事宜，卻驚見「鹹濕對話」讓她超崩潰。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名郭姓人妻在幫忙處理丈夫與吳姓女子的訴訟時，意外發現丈夫與吳女竟有一腿，吳女還曾傳訊息給老公，「你很厲害，我跟你在一起全世界的人都知道，你的衣服還在我家」，郭夫也曾傳訊給吳女，「去問問三太子，是誰勾引誰」，郭女一見崩潰提告。新北地院審理後，判吳女須賠償15萬元。可上訴。

根據判決書，郭姓人妻表示，自己與丈夫結婚18年，婚後全心投入家庭，生活和睦美滿，沒想到2018年1月20日在因緣際會下處理丈夫與吳女的刑事訴訟案件，卻驚見2人的親密對話，頓時生活全崩塌，隔月便與丈夫離婚，更向吳女求償150萬元的精神撫慰金。

郭姓人妻指控，吳女明明知道丈夫是有家室的人，還與他發生超過20次的性行為，還傳訊息給丈夫，「當時你跟我在一起，是真的愛我嗎？」、「你放心畢竟我們也有一段情，你曾對我的好，我都記得」、「你很厲害，我跟你在一起全世界的人都知道，你的衣服還在我家」、「我跟你睡」、「你說你很愛我，不能沒有我」；郭夫則傳訊給吳女，「105年11月5日星期六晚上10點，一男一女於XXXX自助餐內上演活春宮給XX三太子觀看，去問問三太子，是誰勾引誰，是誰先脫下褲子讓人從後面X」。

吳女則辯稱，當時與郭夫發生性行為時，對方告知已離婚，且他是為了跟郭夫借錢、求幫忙，才會跟郭夫發生性關係，對郭姓人妻「真的很抱歉」。

法院審酌兩造的身分地位及郭姓人妻精神上所受痛苦程度，認為求償金額太高，判吳女應賠償15萬元，全案仍可上訴。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

妻唸：不要光下身抱孩子！遭夫爆氣「甩巴掌摔出門」...女兒樓梯間哭喊：救命



人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情



結婚22年「薪水全上繳」！人夫只剩80萬...她坐擁「3千萬資產」喊：我要離婚