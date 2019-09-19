國民黨驚見「黑英計畫」　卓榮泰：先管好韓國瑜！小心玩火自傷

▲國民黨中常會會議紀錄。（圖／讀者提供）

記者黃巈禾／綜合報導

針對國民黨將擬訂「黑英計畫」，民進黨主席卓榮泰19日表示，「麥擱亂啊！先好好管管你們家的韓市長吧！你們不想進行一場彬彬有禮的君子之爭，不能要我們也跟你們一樣沈淪下去，這種抹黑損人的把戲，小心玩火自傷！」

總統蔡英文面對學歷與論文的指控提告後，根據《ETtoday新聞雲》獨家取得的一份11日國民黨中常會流出的會議紀錄，也準備針對此議題，擬定「黑英計畫」。

對此，卓榮泰透過臉書表示，看來國民黨出手前是經過縝密的算計，並有「黑英三部曲」，第一，由過去任職教育部工作經驗，認定「當年的學歷查核是很嚴謹」；第二，由黨籍立委透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事；第三，要求行政院長蘇貞昌公布論文。

卓榮泰指出，確認當年查核程序嚴謹，胡打亂打恐誤傷自己，因此藉由黨籍立委享有言論免責權作為安全防護措施，最後才逼迫蘇貞昌公布論文，企圖責成府院矛盾，「查核程序嚴謹還有問題嗎？享有免責權就ㄧ生免責嗎？蘇院長有權責公布論文嗎？這種戲碼國民黨演的下去嗎？」

卓榮泰痛批，「真的，麥擱亂啊！先好好管管你們家的韓市長吧！你們不想進行一場彬彬有禮的君子之爭，不能要我們也跟你們一樣沈淪下去，這種抹黑損人的把戲，小心玩火自傷！」

▲卓榮泰。（資料照／記者季相儒攝）

根據獨家取得的這份中常會會議紀錄顯示，11日的國民黨中常會上，除了有關郭台銘是否參選的討論外，還有國民黨內部有提議主攻蔡英文學歷議題的討論，而郝龍斌則建議透過國會的立委質詢，有免責權的保護傘較為妥適。

由於內部已有討論攻擊蔡英文學歷議題，據提供紀錄的藍營人士指出，現場郝龍斌以過去任職於教育部工作經驗表示，「當年的學歷查核是很嚴謹」的，建議由黨團「透過質詢享有言論免責權，繼續追查此事較妥」，以迴避後續可能的法律責任。在常會中，國民黨立院黨團幹部曾銘宗回應，會配合在立法院質詢時，「要求蘇貞昌院長公布其論文」。

該藍營人士指出，之所以爆料是憂心台大教授賀德芬、資深媒體人彭文正等人對論文案的質疑，並沒有社會公信力，尤其LSE校方、教育部等單位也都證實蔡英文學歷為真，若國民黨在此議題和這些人綁一起，非但對政黨形象是重大傷害，尤其宇昌案的抹黑印象，幾乎已經深植人心，若還逆向操作，對選局苦怕未蒙其利，甚至影響較為穩定的政黨票和立委選局。

該人士表示，在此之前，國民黨立委陳學聖就曾向教育部詢查蔡英文在國立大學的任職和升等紀錄，並確認無論是博士資格、升等著作都沒問題，蔡英文的博士學歷當年也經過外館認證，沒造假問題，硬打恐怕會有反作用力，「不過多位中常委則一再提及，希望順著彭文正等人的角度出手，打多少算多少。」

這位人士指出，郝龍斌的發言，其實已經顯示清楚在當年教育部嚴謹的查核下，蔡英文學歷與論文「造假」的可能性是微乎其微，也因此才對黨內作出提醒。

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