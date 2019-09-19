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台南善化警友辦事處頒破案獎金　慷捐爆閃燈提高行車安全

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▲大台南警察之友會善化辦事處副主任李岩峰，前往善化分局頒發破案獎金，並捐贈LED太陽能爆閃警示燈30組，維護行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南警察之友會善化辦事處副主任李岩峰，前往善化分局頒發破案獎金，並捐贈LED太陽能爆閃警示燈30組，維護行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南警察之友會善化辦事處利用分局舉行聯合勤教機會，由善化警友辦事處副主任李岩峰前往分局頒發2019年3月份破案獎金，除感謝員警為社會付出，並捐贈LED太陽能爆閃警示燈30組，維護行車安全。

善化警友辦事處副主任李岩峰，頒發各單位破獲毒品等重大刑案獎金，鼓勵優秀員警並慰問員警辛勞，並由各單位破案有功人員代表授獎。

副主任李岩峰（運通工業股份有限公司總經理），對於員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，表達肯定與嘉勉之意，希望藉由頒發破案獎金，達到適時鼓舞員警士氣之目的。另慷慨捐贈LED太陽能爆閃警示燈30組，提供各派出所設置在轄區易肇事及燈光昏暗彎曲路段，於夜間藉由閃爍紅藍燈，提醒用路人注意減速慢行，以避免交通事故發生。

善化警分局長許芳毅表示，維護轄區的交通安全單靠警方執法效果有限，太陽能爆閃燈設置在彎道、路幅寬車速快或視線昏暗等易肇事路段，確實能在交通安全上發揮警示的功能，對於善化警友辦事處副主任李岩峰能率先慷慨捐贈表示感謝。

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