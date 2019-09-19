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快訊／日統客運不漲啦！雲林縣長張麗善斡旋成功　暫緩一個月

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▲縣長張麗善,一早親率相關單位拜訪日統客運,尋求解決之道。（圖／記者傅誠攝）

▲縣長張麗善一早親率相關單位拜訪日統客運,尋求解決之道。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

雲林日統客運昨日公告10月起停止敬老半票優惠，連同兒童票、殘障半票及連續假期一般票八五折優惠也都要全部取消，消息經媒體披露後，引發各界關注，縣長張麗善今邀集相關單位人員拜訪日統董事長林義風，強調將向中央反映問題，獲得延後一個月實施的空間。

▲▼ 。（圖／記者傅誠攝）

請繼續往下閱讀...

針對日統客運10月起取消各種優惠票價措施，事關雲林縣民權益，縣長張麗善19日上午，率縣府工務處處長汪令堯，會同公路總局嘉義監理所所長李輝宏，前往日統客運找董事長林義風溝通，張麗善強調，面對即將到來的十月連續假期，許多旅外的鄉親，會利用大眾交通工具返鄉，如取消敬老票半價優惠，將會影響許多鄉親的福利，希望董事長給她3個月的時間，她會積極向中央爭取實質補助，協助解決日統的問題。

▲▼ 。（圖／記者傅誠攝）

林義風董事長表示，政府本該全額補助半票優惠差額，但日統3年多來卻都自行吸收虧損，每個月高達2百多萬元，他向主管機關、雲林縣政府多次反映問題，建議要更改從95年沿用至今的交叉補貼過時政策，始終未果，逼不得已才決定取消半票補助。最後，在張麗善表明會極力從旁協助爭取差額補貼之下，同意暫緩一個月實施，但一個月後若還是無法改善，他仍舊會取消所有乘車優惠補助。

▲▼ 。（圖／記者傅誠攝）

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