　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林佳龍投書21國「仍未獲ICAO邀請」　民航局宣布組行動團22日出發

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部與外交部召開ICAO大會記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部與外交部召開記者會，今年ICAO大會仍未受邀，但仍將組行動團前往。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

每3年一度舉行的國際民航組織（ICAO）大會即將召開，但台灣至今仍未獲邀。交通部與外交部19日召開記者會展現參與決心，強調我方仍將由民航局組團前往加拿大蒙特婁，與各國代表及專業民航組織舉行雙邊會談，並向支持我國參與ICAO的國家表達感謝。外交部也呼籲ICAO應該要回歸專業，排除政治力干擾，不要任由單一會員國操弄。

交通部政次王國材表示，國際民航組織ICAO大會今年將在9/24-10/4於加拿大蒙特婁舉辦，交通部長林佳龍積極投書美加澳韓泰、印尼、印度、巴拉圭及尼加拉瓜等21國主流媒體，呼籲國際支持台灣參與ICAO，但至今仍未獲邀請。

請繼續往下閱讀...

▲▼第40屆ICAO(國際民航組織)大會說明,交通部政務次長王國材。（圖／記者葉南州攝）

▲交通部政務次長王國材表示，ICAO排除台灣參與，有違反其無縫天空目標的實現。（圖／記者葉南州攝）

王國材說，ICAO現在還是排除台灣參與，有違反其無縫天空目標的實現，台灣民航發展在全世界佔有重要地位，台北飛航情報區每年服務175萬航管架次，除了是東北亞到到東南亞的重要樞紐，更是亞太第一個完成現代化航管的情報區，若缺了這一塊，整體飛安網就無法運作，強調台灣應該要能直接獲得ICAO相關規範、規定，來確保全球人員運送安全。他表示，民航局仍會組行動團到場外表達「ICAO SEAMLESS SKY Taiwan Can Help」的訴求。

外交部政次謝武樵補充，全球民航的安全跟永續，需要各國專家業者一起合作，不可以遺漏掉任何一塊，全球飛安體系無縫天空不應受到政治因素的干擾，他呼籲，ICAO應該要回歸專業，排除政治力干擾，接納台灣參與今年大會。目前對於台灣爭取參與，國際上已有很多支持聲音，更是充分證明台灣爭取的正當性。

▲▼第40屆ICAO(國際民航組織)大會說明,外交部政務次長謝武樵。（圖／記者葉南州攝）

▲外交部政務次長謝武樵呼籲，ICAO應回歸專業，排除政治力干擾，不要任由單一會員國操弄。（圖／記者葉南州攝）

為展現參與決心，民航局將派8人與外交單位組成行動團前往，預計22日出發、30日回程，抵達後將召開記者會，也會舉辦雙邊會談、外交酒會，盡可能容納國際航空社群夥伴一起參與，透過行動團與他們直接接觸，盡可能克服政治阻撓，讓台灣的聲音被聽見。

至於目前雙邊會談有確定多少將與國家進行？外交部表示，仍再積極協調跟安排中，但細節不便對外透露，每次有結果的時候，會再對外說明。

▲▼第40屆ICAO(國際民航組織)大會說明,交通部民用航空局局長林國顯。（圖／記者葉南州攝）

▲民航局長林國顯表示，民航局將努力間接獲得相關ICAO大會資料，也強調ICAO的法規台灣都會跟上並遵守。（圖／記者葉南州攝）

雖然台灣未能直接參與ICAO大會，民航局長林國顯表示，民航局會透過努力間接拿到相關資訊，但仍希望能參加大會，跟各國在飛航、飛安方面作直接對話。他說，今年以來民航局也舉辦相關航機安全、飛航組員疲勞管理等研討會，藉由邀請國際人士分享做法及實務上的經驗，也強調ICAO的所有法規台灣都會跟上並遵循。

ET快訊
海豚屠殺前畫面曝光！露出小腦袋縮一起 　領航母豚不斷安慰家人
辣人妻癱軟趴神桌！道士強壓性侵　逼兒在外跪拜：不准回頭
塔巴颱風家門口生成！周五六離最近　氣象局曝「雨最強」時間點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

樓下吃早餐！他吃套餐「雞腿堡+薯條+大冰奶」花100塊　網驚：比中餐還貴

周末約華山了！阿里山市集9/21登場　鄒舞開場邊吃獵人包

機車拆開「炸出一團黃枯草」！裡面還有4顆蛋　網驚呆：到底怎麼進去的？

快訊／日統客運不漲啦！雲林縣長張麗善斡旋成功　暫緩一個月

林佳龍投書21國「仍未獲ICAO邀請」　民航局宣布組行動團22日出發

快訊／塔巴颱風家門口生成！周五六離最近　氣象局曝「雨最強」時間點

「船舶危險品」2年體檢來了！　航港局辦座談會接軌國際

丟丟銅音樂節「青」旅行地圖　買菜也能遇見美國爵士樂團

船型襪「要從腳後跟穿」！達人教正確穿法　走272階樓梯還是超貼合

台中公益路懸日美景一年僅3天　「天橋塞爆人」議員驚：這30年老橋了

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

樓下吃早餐！他吃套餐「雞腿堡+薯條+大冰奶」花100塊　網驚：比中餐還貴

周末約華山了！阿里山市集9/21登場　鄒舞開場邊吃獵人包

機車拆開「炸出一團黃枯草」！裡面還有4顆蛋　網驚呆：到底怎麼進去的？

快訊／日統客運不漲啦！雲林縣長張麗善斡旋成功　暫緩一個月

林佳龍投書21國「仍未獲ICAO邀請」　民航局宣布組行動團22日出發

快訊／塔巴颱風家門口生成！周五六離最近　氣象局曝「雨最強」時間點

「船舶危險品」2年體檢來了！　航港局辦座談會接軌國際

丟丟銅音樂節「青」旅行地圖　買菜也能遇見美國爵士樂團

船型襪「要從腳後跟穿」！達人教正確穿法　走272階樓梯還是超貼合

台中公益路懸日美景一年僅3天　「天橋塞爆人」議員驚：這30年老橋了

Selina認了和前夫「關係沒之前好」　親揭飯局目的：很感謝他！

超市最強「帶路王」！全聯現烤麵包「熱銷第一名」紅回日本　一年可賣20萬個

蔡鐘慶／一場價值百億的課程！南山人壽的「新系統之亂」

ET係金ㄟ！美國軍方首度承認拍到真的「幽浮」

線上聚賭就不對？網路時代的「賭博罪」

世女排「姐系」女神　日本隊長岩坂名奈笑起來甜死人

16歲少年當街慘被圍毆刺死　50人冷血圍觀只顧拍影片上傳

23歲網美死前畫面曝光！「全身癱軟」遭男子拖入電梯...下體撕裂慘死

陳建州PO照報喜「飛翔正式升格哥哥」！　「多2個新成員」：家裡更熱鬧了

《醫師法》修法不只「波波條款」！　3大方向一次看懂

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

塔巴最快今生成！周五六最靠近「..

準塔巴颱風路徑出爐！逼台甩雨2..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

姑送鞋「孩才能長牙」　網反轉真..

男夾蛇求解！網友怒：要夾斷牠嗎

清大爆群聚流感　1、2年級停課..

1.3億風神等5年領牌了　後照..

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎..

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

鋼筆妹習慣「斜放紙張寫字」　千..

更多熱門

相關新聞

周末約華山了！阿里山市集9/21登場

嘉義阿里山一直是許多旅人必訪之地，現在交通部觀光局把部落文化搬上來，策畫為期3天的「阿里山 Let’s購」市集，從21日至23日在台北華山文化創意產業園區盛大開展，並為2020脊梁山脈旅遊年暖身。展中將展現阿里山特有的「茶、咖啡、原民、生態、鐵道、浪漫」六大主題旅遊行程，更針對「穆斯林旅遊」進行推廣，現場除了有小米酒、福米餅等特色美食，還能邊看表演，讓你穿越空間隔閡，找回回歸山林的感動。

航港局「船舶危險品」2年體檢來了

外交部：新總理與駐館互動密切

Uber司機轉開小黃10月底前要考到執登

4年計畫投入16億元！環島自行車道將升級

關鍵字：

ICAO國際民航組織ICAO大會交通部民航局外交部

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面