林佳龍投書21國「仍未獲ICAO邀請」　民航局宣布組行動團22日出發

▲交通部與外交部召開記者會，今年ICAO大會仍未受邀，但仍將組行動團前往。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

每3年一度舉行的國際民航組織（ICAO）大會即將召開，但台灣至今仍未獲邀。交通部與外交部19日召開記者會展現參與決心，強調我方仍將由民航局組團前往加拿大蒙特婁，與各國代表及專業民航組織舉行雙邊會談，並向支持我國參與ICAO的國家表達感謝。外交部也呼籲ICAO應該要回歸專業，排除政治力干擾，不要任由單一會員國操弄。

交通部政次王國材表示，國際民航組織ICAO大會今年將在9/24-10/4於加拿大蒙特婁舉辦，交通部長林佳龍積極投書美加澳韓泰、印尼、印度、巴拉圭及尼加拉瓜等21國主流媒體，呼籲國際支持台灣參與ICAO，但至今仍未獲邀請。

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▲交通部政務次長王國材表示，ICAO排除台灣參與，有違反其無縫天空目標的實現。（圖／記者葉南州攝）

王國材說，ICAO現在還是排除台灣參與，有違反其無縫天空目標的實現，台灣民航發展在全世界佔有重要地位，台北飛航情報區每年服務175萬航管架次，除了是東北亞到到東南亞的重要樞紐，更是亞太第一個完成現代化航管的情報區，若缺了這一塊，整體飛安網就無法運作，強調台灣應該要能直接獲得ICAO相關規範、規定，來確保全球人員運送安全。他表示，民航局仍會組行動團到場外表達「ICAO SEAMLESS SKY Taiwan Can Help」的訴求。

外交部政次謝武樵補充，全球民航的安全跟永續，需要各國專家業者一起合作，不可以遺漏掉任何一塊，全球飛安體系無縫天空不應受到政治因素的干擾，他呼籲，ICAO應該要回歸專業，排除政治力干擾，接納台灣參與今年大會。目前對於台灣爭取參與，國際上已有很多支持聲音，更是充分證明台灣爭取的正當性。

▲外交部政務次長謝武樵呼籲，ICAO應回歸專業，排除政治力干擾，不要任由單一會員國操弄。（圖／記者葉南州攝）

為展現參與決心，民航局將派8人與外交單位組成行動團前往，預計22日出發、30日回程，抵達後將召開記者會，也會舉辦雙邊會談、外交酒會，盡可能容納國際航空社群夥伴一起參與，透過行動團與他們直接接觸，盡可能克服政治阻撓，讓台灣的聲音被聽見。

至於目前雙邊會談有確定多少將與國家進行？外交部表示，仍再積極協調跟安排中，但細節不便對外透露，每次有結果的時候，會再對外說明。

▲民航局長林國顯表示，民航局將努力間接獲得相關ICAO大會資料，也強調ICAO的法規台灣都會跟上並遵守。（圖／記者葉南州攝）

雖然台灣未能直接參與ICAO大會，民航局長林國顯表示，民航局會透過努力間接拿到相關資訊，但仍希望能參加大會，跟各國在飛航、飛安方面作直接對話。他說，今年以來民航局也舉辦相關航機安全、飛航組員疲勞管理等研討會，藉由邀請國際人士分享做法及實務上的經驗，也強調ICAO的所有法規台灣都會跟上並遵循。