斷言「柯昌配」絕不可能　王世堅：抗中、親中怎合作？

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

針對2020總統大選，時代力量正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一，甚至還不排除與柯文哲見面、尋求合作可能。對此，王世堅19日受訪時斷言，「柯昌配」絕對不可能，因為「抗中保台」的黃國昌怎麼可能跟「親中舔共」的柯文哲合作？

王世堅表示，四個字講黃國昌，他是「抗中保台」，那柯文哲也是四個字「親中舔共」，抗中保台的黃國昌、時代力量，怎麼可能跟親中舔共的柯文哲合作呢？這是滑天下之大稽，所以柯文哲最好自己打消這個念頭，不要往自己臉上貼金，徒增笑柄而已。

王世堅說，國內這麼多政黨，政策方向理念價值不同，但是這幾十年來各政黨之間，例如民進黨跟親民黨，政治立場180度相反，政黨之間彼此競爭，但是互相尊重；但是柯文哲不一樣，柯自認為宇宙以他為中心，更遑論台灣政壇，所以一切必須繞著柯文哲轉，柯文哲愛用哪個黨、召喚哪些人，就要排排站讓柯文哲后宮選妃，希望柯文哲照照鏡子，看看自己猙獰的面目。

對於柯昌配，王世堅強調，「絕對不可能」，黃國昌從5年前發起學運，即便跟民進黨有所扞格，但也是基於政策理念之間的辯論，但是大方向黃國昌絕對是「抗中保台」，而柯文哲卻是被中共官方公開認證的代言人，所以他才送柯文哲四個字稱號「中共金孫」，親中舔共的柯文哲怎麼可能被黃國昌抗中保台的政黨接受，這都是柯文哲對外愛亂放話。

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