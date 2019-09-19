周末約華山了！阿里山市集9/21登場　鄒舞開場邊吃獵人包

▲獵人包以前是鄒族勇士出門打獵所帶的便當。（圖／觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

嘉義阿里山一直是許多旅人必訪之地，現在交通部觀光局把部落文化搬上來，策畫為期3天的「阿里山 Let’s購」市集，從21日至23日在台北華山文化創意產業園區盛大開展，並為2020脊梁山脈旅遊年暖身。展中將展現阿里山特有的「茶、咖啡、原民、生態、鐵道、浪漫」六大主題旅遊行程，更針對「穆斯林旅遊」進行推廣，現場除了有小米酒、福米餅等特色美食，還能邊看表演，讓你穿越空間隔閡，找回回歸山林的感動。

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▲「阿里山 Let’s購」市集。

觀光局表示，市集現場邀請榮獲台灣舞蹈兩屆冠軍「跳動的山林」演藝鄒族創世紀傳說，用傳唱的方式詮釋鄒族生命的起源，更包括AM樂團、逐鹿表演藝術團親臨演出。除了精彩表演，觀光局說，也邀請榮獲兩岸高級茶藝師冠軍的二代茶農洪崇倫，以精湛身段展現阿里山純樸獨到的茶道神韻，展現聞名全球的阿里山優質茶品。

據了解，市集與14家文創商家合作，現場將販售奮起福米餅、鄒築園咖啡、來吉部落小豬、獵人包、小米酒冰淇淋、原汁原味苦茶油、高山烏龍茶、轎篙筍等阿里山產品。觀光局表示，為使旅客能更方便取得阿里山旅遊訂購資訊，觀光局推出「阿里山easy go」旅遊購物網，好吃、好玩、好買、高品質住宿應有盡有，旅客可從其中挑選偏好的主題遊程。

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