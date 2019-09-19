逢甲商圈民宿裝「移動節費器」　馬籍男子幫詐騙集團被訴

▲馬籍男子來台架設節費器涉嫌詐騙。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、徐愷昕／綜合報導

一名馬來西亞籍男子今年6月間來台涉嫌受詐騙集團指揮，以投宿民宿或旅館再架設節費器的方式，協助詐騙集團跨境電話轉接來詐騙台灣民眾，近日警方循線逮人，依詐欺罪嫌將他起訴。

據台中地檢署起訴書指出，21歲的馬籍男子吳勝凱，透過臉書聯繫上了暱稱「杰樂米」、微信通訊軟體暱稱「筱」與易信通訊軟體暱稱「夏威夷」的身分不詳男子。

今年6月27日吳男受「夏威夷」指揮從馬來西亞入境來台，入住台中市某間飯店，隔日與「筱」指示身分不詳的女子約在一處公園，面交2萬元報酬及數位式移動節費器（DMT）設備。

後續「夏威夷」指示吳男將節費器安裝至台中市西屯區逢甲商圈的一處民宿，待節費器插電連結網際網路後，再由中國大陸地區不詳的詐騙集團成員，透過跨境電話的方式，以節費器作為中繼站轉接站，撥打詐騙電話給台灣民眾。

▲馬籍男子來台架設節費器涉嫌詐騙。（圖／記者李忠憲翻攝）

吳男在台期間會不時變更住宿地點，以躲避警方查緝，使詐騙集團在一周內，成功詐騙2名被害人共10萬元。警方獲報後積極展開追查，7月4日在吳男投宿商旅時成功逮人，同時也從吳男身上查扣出節費器設備、網路分享器、電腦等證物。

吳男到案後坦承將節費器連結網路，但針對詐欺的犯行矢口否認，辯稱不清楚安裝節費器的功能，自己未曾參與詐騙集團。台中地檢署檢察官今依據證人證詞、被害人匯款資料、通訊資料等證據，依詐欺罪嫌將吳男起訴。

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