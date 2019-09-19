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徵召黃國昌選總統「不符程序」　時力決策委員：別做無謂政治操作

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▲▼針對時代力量擬徵招參選2020總統,黃國昌出面回應。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

對於時代力量擬自提總統候選人，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一，時力決策委員、議員曾玟學19日批評，這件事決策會、提名小組、秘書處都沒有討論，完全是秘書長吳佩芸自己發的新聞稿，「當黨內現在都沒有程序了？」同時呼籲黨中央「不要一直做無謂的政治操作」。

針對2020總統大選，時代力量祕書長吳佩芸18日透露，時代力量黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一。對此，黃國昌第一時間表示自己「毫無所悉」，19日再次表明，並沒有意願參選總統，這也不在他的待辦事項當中。

對此，曾玟學19日透過臉書表示，一得知時力欲徵召黃國昌選總統的消息後，他的反應跟國昌一樣「毫無所悉」，這件事不只決策會沒有討論、提名小組沒有討論、甚至秘書處都沒有討論，完全是秘書長自己發的新聞稿，「當黨內現在都沒有程序了？新聞稿連發言人系統都被跳過了？我實在難以理解。」

曾玟學指出，黨竟然還想把今天繞過程序擅作主張這件事推到他頭上，說是處理他的提案，建立完備機制，「很抱歉，我沒有正式在決策會中提這個案，請不要拿我背書。如果在臉書上發文叫提案，也太可笑。」

曾玟學澄清，他上週的發文是提醒決策會後記者會，秘書處不該把想法和決策會的結論混在一起講，且程序上應該是決策先討論出有沒有要自提這件事，再來才需要有提名辦法，「但怎麼會跳過第一步的決策，直接就處理提名辦法了呢？」而且要處理辦法，也不是秘書處發動和處理，應該是提名小組建議後，接著決策確認，再請提名小組擬定辦法。

曾玟學還附上一張9月10日的決策會議記錄，內容短短沒幾行字，但他下午就一直在要會議記錄，卻到晚上9點多才收到，其中也可以清楚看到，決議公告的結論只有一條，就是新北市第12選區賴嘉倫的提名，但那天的記者會卻講了6點。

▲曾玟學拿出9月10日決策會議記錄。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

▲曾玟學拿出9月10日決策會議記錄。（圖／翻攝自曾玟學臉書）

最後，曾玟學已在19日稍早正式提案，建請決策委員會下週討論「2020時代力量是否自提總統」，趕快照黨內程序把這題定下來，「不要一直做無謂的政治操作」。

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