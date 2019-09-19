Windows 10更新後再傳災情！「開始功能表」壞去　更有人連不上網

▲微軟此次 KB4515384 更新又陸續有網友回報災情。（圖／翻攝自Windows）

記者王曉敏／綜合報導

事實證明，Windows 10 的更新往往會出更多問題。微軟 10 日發布 KB4515384 更新，目的是為解決 KB4512941 版本 CUP 使用率飆高的問題，但隨著用戶更新至最新版本，又陸續有災情傳出。據網友更新後回報，Windows 10 的「開始功能表」（Start Menu）及搜尋方塊（Search bar）皆出現錯誤，更嚴重的是連音效裝置、網路裝置皆失效。

微軟於 10 日發布 Patch Tuesday 每月更新，其中最重要的是解決上月底的 Windows 10 1903 更新 KB4512941所造成的 CPU 使用率飆高情形。不過一波未平一波又起，微軟此次 KB4515384 更新又陸續有網友回報災情。根據微軟目前公告的已知問題就包括：開始功能表無效及 Windows 桌面搜尋功能空轉沒有動作；遊戲音效出現撥放問題，如低音消失或聲音受到抑制等；部分輸入法編輯器（IME）無反應或 CPU 使用率過高。

除此之外，也有國外網反映更新後網絡界面卡停止運作，影響的裝置包含 Intel 無線網卡與有線網路晶片。沒有音效、不能使用開始功能表或搜尋可能都還能忍耐，但沒有網路對現代用戶來說可就相當困擾了。

微軟 12 日在推特表示已知部分用戶遇到開始功能表及桌面搜尋問題，微軟目前正在調查，並將在蒐集到更多訊息後提供修復更新。至於音效及輸入法編輯器的問題，微軟則在問題回報處提供緩解的方式。在微軟尚未釋出修補檔前，建議用戶可以先解除安裝更新，步驟如下：

1. 點選【設定】中的【更新與安全性】，進入右側【Windows Update】，點選【檢視更新紀錄】

2. 在【解除安裝更新】中選擇 KB4515384 更新，點選移除按鈕