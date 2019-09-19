貨車連環撞釀1死4傷　「弟卡車內」肇禍駕駛急抱下車畫面曝光

▲開貨車釀1死4傷的男子，先救出傷重的弟弟，等待救援。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

潭子區18日發生重大車禍！21歲陳姓男子疑似疲勞駕駛，衝撞路邊小貨車及機車，遭撞50歲小貨車駕駛傷重不治，而陳男10歲弟弟則雙腿遭夾住，雖脫困送醫，仍未脫離險境。原來，家中經營食品行的陳男，當時是順路去接放學的弟弟返家，卻在到家前發生意外，始料未及。

這起重大車禍發生在18日下午4點多，一輛中型貨車行經潭子區中山路一段時，先衝撞停在路邊的小貨車，接著與2輛同向機車發生碰撞後，再衝上人行道撞倒2輛機車及民宅。小貨車駕駛當時在車上理貨，車被撞倒後人也跟著貨彈飛倒地，送醫後因傷重不治，遭碰撞的2輛機車騎士受到輕傷。

▲▼民眾上前協助，救護車隨後也到場，準備將男童送醫。（圖／民眾提供）

中型貨車駕駛陳男事發後發現坐在副駕駛座的10歲弟弟因撞擊雙腿遭夾住，立刻下車向民眾求援，雖然先協助他脫困，但人已陷入昏迷。只見陳男故不了自己也受傷，將弟弟抱起放在車旁地面上，焦急如焚，消防隊人車到場後，他立刻將弟弟放上擔架上。消防隊員立刻準備長臂板將男童放上固定，初步包紮後送醫急救，但因為頭部及腹部重創命危，住加護病房觀察中。

▲肇事男子看著弟弟上救護車，頻打電話。（圖／民眾提供）

據了解，肇事的陳姓男子家中開食品行，當時順路去接國小放學的弟弟，返家途中疑似疲勞駕駛才釀成1死4傷重大意外。

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