理財周刊／股市短線上漲　黃金長多不變

文／翁偉捷



上周可謂是中美貿易戰的關鍵周，中、美雙方頻頻釋出善意，對於全球金融市場的表現有正面的助益，無論是美股、Ａ股還是台股都出現了不錯的表現。還記得上周筆者說過FED其實已經偷偷地透過公開市場操作在進行QE了嗎？從資金流動性來看，從九月份到現在，市場上已經多了超過四千億美元的流動性，也難怪即使美國的製造業表現已經跌破五十榮枯線以下，股市仍然能夠維持驚驚漲的表現。

中美貿易戰短期和解

貿易戰近期出現較為和緩的氣氛其實來自於中國主動釋放出善意，先是取消QFII、RQFII的額度，讓外資能夠全面性地投資中國，甚至中國財政部也提出針對先前七百五十億美元加徵關稅貨品的排除清單，在上周末更是已經釋出向美國大豆、豬肉詢價採購的意向。在這個過程中，美國政府更是先祭出開除約翰．博爾頓來表示華府的善意，博爾頓在白宮裡是主戰派份子，川普此舉有意把過去中美貿易談判的干擾份子排除，以便於十月貿易談判的進行。

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另外，還把原先打算在十月一日就開始加徵關稅到三○％的二千五百億美元商品的課徵日期延後到十月十五日才開徵，讓中國七十周年國慶日可以快樂慶祝，互相送禮的和緩氣氛，也讓川普對外表明可能會在談判中達成短暫的協議，讓金融市場的避險氣氛稍退。

資金流動性寬鬆

再來就是上周四的ECB歐洲央行利率決策會議，這次是德拉吉的最後一次利率決策會議，下一任的總裁就是現任IMF國際貨幣基金會的主席拉加德，在交棒前德拉吉宣布為了挽救歐元區經濟，將現在基準利率負○．四％降到負○．五％，並且從十一月一日開始重啟QE，每月購債二百億歐元，代表未來市場上熱錢將會持續增加，並且德國政府將推出寬鬆財政政策配合，反而讓歐元區短線出現了反彈的行情。

而本周關注的焦點將會是FED的利率決策會議，到目前為止，市場預期FED將降息一碼的機率高達九成以上，只是現在FED主席鮑威爾較為中性，且認為美國經濟只是成長趨緩並非衰退，因此，到底降不降息，市場也說不準！

股市反彈短週期看漲

綜合以上所述，今年的第四季應該有機會如同先前筆者預期般的反彈，無論是在基本面的壓力減輕或是在資金流動性的寬鬆，其實都有利於股市短線的上漲行情，只是要先分清楚位階與空間。

從位階來觀察，台股、美股以及歐股位階都相對高，因此，反彈空間有限，反而是相對在低位階的Ａ股，在擴大外資准入以及人行降準釋放出九千億人民幣活水後，表現空間有機會比其他市場大，這點先前筆者也早在文章中提醒過，只是行情大概就到明年農曆年前後，先留意這波只是短波週期性反彈的短線操作！

黃金漲多休息 長多不變

至於黃金的漲勢近期在市場風險偏好回歸到股市後，避險情緒稍退，導致黃金近期在一千五百美元附近震盪，白銀則是回檔幅度較深，筆者還是主推黃金為主，未來黃金上漲趨勢以及環境並沒有改變，看好長期表現不變，短線漲多震盪為正常。

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