同志天菜遭冒名罵人「肛屁股」四處引戰　周賢忠衰挨告不起訴

▲同志天菜周賢忠遭冒名申請臉書帳號四處罵人引戰。（圖為資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

有「同志界鮮肉天菜」之稱的年輕男藝人周賢忠，日前臉書帳號頻出現在許多論壇網站，其中1次是在國際新聞下方留言區中，莫名辱罵楊姓網友「被同志肛屁股」，周因此被控公然侮辱罪後，出庭喊冤稱，他遭人冒名申請帳號，已經到警局報案追人了，楊男得知後撤告，台北地檢署19日處分不起訴周賢忠。

▲周賢忠與《他和他的心旅程》劇照 。（圖為資料照／翻攝周賢忠臉書、gagaoolala提供）

周賢忠因演出麥當勞廣告「出櫃篇」爆紅，之後在《那天媽媽來看我》、《囚》、《索多瑪的貓》等短片，以及電影《他和他的心旅程》中演出數不清的男同志角色，成名後卻一直為網友言論所苦，4月份才為了控告網友涉嫌誹謗案，到高雄出庭談和解。

這次有不知名網友，用周賢忠的名字申請了臉書帳號，在網路上四處引戰，隨機挑人罵三字經或不勘入目的話，6月間，這個冒牌周賢忠到新聞網站上的一篇美國總統川普新聞下方，說楊姓網友「被同志肛屁股」，楊男點進冒牌帳號一看，有許多周賢忠的劇照，認定就是正牌的人在罵他，憤而提告。

▲周賢忠已經對冒名者提告。（圖為資料照／取自周賢忠臉書）

周賢忠喊冤表示，那個臉書帳號是遭人冒名申請的，他之前就已經發現，向警方報案，但是現在還沒抓到人，而楊男得知後，也同意撤告不追究周賢忠的責任，檢察官因此處分不起訴。

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