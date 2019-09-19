自嘆窮人產物！低收女「沒1天不恨爸媽」被嘲笑半生　單親男4句勸…網推爆

▲原PO發文「殘窮的人幹嘛生小孩」抒發心情。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人婚後會評估家中經濟狀況，來決定要不要生小孩，也有人認為窮有窮的養法，但窮養真的好嗎？一名女網友就發文「殘窮的人幹嘛生小孩」，透露自己是「兩個窮人的產物」，從小到大受到的嘲笑讓她直呼，「我有意識以來沒有一天不恨我爸媽的」，認為生下來是把痛苦分擔給小孩，「真的非常混蛋。」

這位女網友在《Dcard》發文，直呼「又殘又窮，你愛打砲愛做愛，又不戴套」，生了小孩才在請里長幫忙、請大家捐款，「讓自己小孩當低收入戶很驕傲？傳宗接代，你都沒錢生活還管香火？」並透露自己就是兩個窮人的小孩，從她有意識以來，沒有一天不恨爸媽。

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原PO接著回憶痛苦的過去，「國小參加田徑隊，被體育老師笑鞋子是雜牌」、「國中領午餐補助，被同學發現恥笑三年」、「高中低收入戶，老師直接念名單出來，繼續被看不起三年」，大學則是念不到一年就放棄，「家裡窮得要死，我邊打工、還要給父母錢、自己的生活費等等。」她最後也說，沒錢就不要生小孩，「生下來把痛苦分擔給小孩，真的非常混蛋，還好我咬著牙也不願再過這種生活。」

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▲原PO說自己從小被嘲笑到大。（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，就有人相當認同，「沒經濟能力，生小孩要怎麼養，生了只是讓生活壓力更大」、「我覺得給小孩過基本生活是責任欸！也不是說要多有錢啊？基本有的東西都該有吧」、「沒能力真的不要生小孩，苦了自己還苦了孩子，誰會希望自己出生在窮人家，」

不過也有網友表示，「撐過就海闊天空，那些笑妳的人沒有考慮到別人感受，他們才有問題」、「雖然妳心裡很不平衡，但我覺得至少他們沒有棄養妳，或是窮困到讓妳沒地方睡」、「富養小孩也不見得比較好，認真覺得品德修養教育，遠遠勝過窮／富養」、「我覺得你要學會如何排解不順耳的聲音。」

一名單親男網友則分享自己看法，「又殘又窮還沒把妳丟去孤兒院、還養大妳到國民義務教育畢業算很了不起了」，因為本來就沒辦法選擇在什麼家庭出生，他也抱怨母親為何要讓他單親，害他被笑沒爸爸、沒錢繳班費、物質跟同學不能比，「等到她走了才發現這世界就真的是剩自己。」最後直呼，「都被生到這世上來了，只能想辦法讓自己過得好，必要的時候先脫離原生家庭努力才有機會走上去，不用拖著全家苦哈哈一起等死。」

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