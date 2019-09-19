▲ 士林地檢署攜手金山警反賄選，正視假訊息形成輿論漩渦。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應2020年總統大選與立委選舉，防制賄選介入選舉，臺灣士林地方檢察署於19日上午與金山警分局共同舉辦「第15任總統、副總統暨第10屆立委選舉查賄座談會」，士林地方檢察署檢察長朱家崎、主任檢察官白忠志及檢察官蔡東利，聽取分局針對查賄制暴工作簡報及交換意見外，並期望在選舉期間，能有效防止賄選及暴力介入，淨化選舉治安。

檢察長朱家崎在會議中表示，感謝警察工作的辛勞，並傳授各級主管查賄的經驗及技巧，另提示假訊息的重要性，切勿使其形成輿論漩渦，進而形成及演變成群眾事件，呼籲選民踴躍檢舉，全民共同打擊犯罪，俾利淨化選情風氣。

▲ 檢察長朱家崎在會議中表示，感謝警察工作的辛勞，並傳授各級主管查賄的經驗及技巧。

分局長陳永昌表示，選舉競選期間查察賄選防制暴力為警察工作重要的一環，警方責無旁貸一定全力配合檢察機關戮力查察，積極主動蒐報相關情資，防制金錢、暴力及各種脅迫、利誘手段介入選舉，同時檢肅非法與查緝各類案件，並嚴守行政中立規範，遵守法令相關規定，依法執行審慎發動偵查作為，不分黨派、身分、地位，只要有賄選具體事證，絕對依法偵辦，端正乾淨選風。

陳永昌強調，分局已全面建立安居友善通報網絡，提醒民眾不只是毒品犯罪要通報警察機關，如有賄選情事亦可循友善通報網絡向當地派出所或分局偵查隊通報，藉由警民齊力合作，共同創建「優質乾淨選舉」環境。

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▲ 檢察長朱家崎感謝警察工作的辛勞。