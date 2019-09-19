不滿騎樓被停放機車　新莊住戶假冒退休警名義貼警告單

▲新莊區民安西路上的吳姓住戶不滿機車停放住家騎樓，假冒退休警名義張貼警告單。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區有民眾吃完早餐後，發現機車被貼上一張印有光華派出所巡佐名片的警告單，字體還大小不一「非本棟254與256號住戶，慈勸勿將機車停在本棟騎樓空間；員警業已到過現場拍照、採證、列管調查程序中」，警方表示名片上的巡佐已經退休，該路段更非公告機車退出騎樓路段，目前已約談冒用退休警的民眾到案說明。

▼民眾將警告單貼到臉書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

有民眾在臉書不公開社團「新莊、泰山-吃喝玩樂非知不可」貼文附上照片抱怨，「在民安西路上的早餐店吃早餐，機車就被貼這張，有很嚴重嗎」，照片中印有新莊分局光華派出所巡佐柯樹忠，內文字體還大小不一：「非本棟254與256號住戶，慈勸勿將機車停在本棟騎樓空間；員警業已到過現場拍照、採證、列管調查程序中，車主請靜候警政機關通知您到案說明製作筆錄，請勿侵權本棟居民受法律保障之相關權益。」

新北市新莊警分局光華派出所表示，警告單並非派出所張貼，名片上的巡佐柯樹忠已退休，再者新北市政府公告機車退出騎樓路段為民安西路236巷至252巷止雙號，254、及256號未包含在內。

警方更表示，張貼警告單的該棟的吳姓住戶，柯姓巡佐退休前曾到家中拜訪留下名片，吳姓住戶於是假冒警方名義，印上柯姓巡佐名片，警告停放在騎樓下機車車主，目前已經約談他到案說明，將依刑法第159條冒充公務員服章官銜罪處500元以下罰金。另外，若冒充公務員行使其職權者，可依刑法第158條第1項處3年以下有期徒刑、拘役或500以下罰金。

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