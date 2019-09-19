iPadOS 10月1日推出　7大亮點搶先看！

記者陳心怡／綜合報導

以往 iPad 與 iPhone 都是共用 iOS 系統名稱，但從 2019 年的 WWDC 發佈 iPadOS 後， iPad 開始有了自己專屬的作業系統，最新版本的 iPadOS即將於台灣時間10月1日推出。《ETtoday新聞雲》整理出7大亮點，讓你一看就懂！

深色模式：

和 iOS 13 的「深色模式」一樣，無論是系統介面還是鍵盤、相簿等應用程式介面，都會以黑、灰色呈現，讓眼睛使用起來更舒適。用戶也可以從控制中心開啟或設定為夜間自動開啟，十分簡便。

▲iPadOS深色模式。（圖／翻攝自蘋果官網）

滑動置前與分割顯示：

「滑動置前」可以讓你從側拉功能中打開多個頁面，並透過像iPhone一樣在底部左右滑動的手勢，在多個頁面之間快速切換，而當你從底部向上拉並停一下時，則能喚起側拉的多個任務管理卡片。

「分割顯示」則是可以同時開啟兩個畫面，最適合並排處理兩份文件，甚至可在 iPad 已開啟的不同計畫案中，使用同一個 App。

Apple Pencil：

Apple Pencil 無論用來繪圖、做筆記或標示，都是好工具。工具色盤經過重新設計，讓你可將色盤縮小或四處移動；另外，也可以擷取整個網頁、文件或電子郵件的螢幕快照，並在上面加註標記。

▲用Apple Pencil可以畫出美圖。（圖／翻攝自蘋果官網）

手勢操作大升級：

iPad 的巧妙之處，在於能使用簡單、直覺的手勢，透過「多點觸控」來完成絕大部分的事情。現在，透過iPadOS，讓你只須動動手指，就能更輕鬆快速地選取及編輯文字。三指捏合即可拷貝；三指放下文字即可貼上；三指向左滑動即可還原。

鍵盤：

透過雙指縮合可縮小「快速輸入」鍵盤，並將它移到你要的位置，不但方便你單手輸入，還能留下更多空間給 App。

▲iPadOS兩種鍵盤方便使用。（圖／翻攝自蘋果官網）

字體：

在iPadOS 中，可以透過App Store 安裝和管理自定義字體，並且應用於App 中，這對於希望使用iPad 進行排版設計的用戶來說，相當方便。

▲多款字體可以挑選更換。（圖／翻攝自蘋果官網）

文件管理系統：

iPadOS可以支援壓縮文件和解壓打開文件，還可以直接從iPad 上瀏覽家裡PC上的文件，另外也支援能讀取第三方儲存設備，像是USB、外接硬碟等等。

▲支援新版iPadOS的裝置。（圖／翻攝自蘋果官網）