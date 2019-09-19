惡男燒紅鐵耙烙應召女下體　還批「妓女為何這麼多」

▲江男燙烙應召女下體，高院二審判刑。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子江富國2017年12月間，在路邊找上一名熟齡應召女性交易，卻將女方綑綁、虐打，除以點燃的菸頭、打火機燒燙女方的胸部外，還以打火機燒紅鐵製的抓癢耙，燙烙女方下體。一審重判13年與3月，案經上訴，高院駁回上訴，他還押時還批：「為什麼妓女可以在台灣這麼多！這叫什麼政府！」

判決指出，江男2017年12月間的凌晨12時許，騎乘車機車前往桃園市中山路找尋性交易之對象，最後看到熟齡應召女阿青（化名）站壁招客，江男遂上前與阿青攀談，約定1200 元性交易。2人進房，江男趁阿青不注意，先以拳頭猛力搥打阿青頭部數下後，搶走手機。而後以衛生紙塞入阿青口中，綑綁其嘴巴、雙手。過程中，江男不斷搥打阿青、抓捏阿青胸部，更以打火機、點燃之菸頭燒燙阿青胸部，逼迫阿青交出金錢。

江男看到床頭櫃上有鐵製的不求人抓癢耙，就將鐵耙子以打火機燒紅，燙烙阿青胸部及鼠蹊部，並將阿青未遭綑綁住之右腳拉開，以燒紅的鐵耙子插入阿青下體。阿青幾乎痛暈，交出身上現金1000元。江男還恫稱：「我要讓妳半年內沒辦法工作，我有很多兄弟在樓下等，我也有妳房間鑰匙，以後我每個月要來找妳收取5,000 元保護費」、「如果妳10分鐘內敢出聲，我會讓妳好看」隨後逃逸。阿青下體大出血，爬起來呼救，送醫後撿回一命，檢警單位逮捕江男，提起公訴。

一審法院依照強盜強制性交、恐嚇等罪，將江男判刑13年與3月、3月部分得易科罰金。案經上訴，高等法院二審於19日宣判，由於江男仍否認犯罪，但高院根據監視器畫面與被害人指控，認定江男有罪，考量他所為嚴重危害社會治安，又在偵審過程多次顯露對從事性工作之歧視，應予嚴懲，因此駁回上訴，維持有期徒刑13年與3月。

江男還押時，直說：「判太重！我無罪！」他更嗆聲：「當妓女，社會上矚目的東西，為什麼妓女可以在台灣，這麼多！有夠多的！不用治療嗎！這叫什麼政府！」隨即被押上囚車。

