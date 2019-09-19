高雄治安失控警察被當空氣！市警局長慘被「直播主之亂」卸兵權

▲連千毅位在鼓山的倉庫凌晨來了十部車輛聚集叫囂，還有車蓄意衝撞警車及倉庫大門 。（圖／地方中心翻攝）

記者張君豪／台北報導

高雄市治安連3天出狀況！砸店、開槍、開車衝撞事件直指與直播天王連千毅與另名直播業者有關，19日鼓山凌晨二十部左右的車輛包為衝撞連千毅鼓山的倉庫，導致警方開槍示警！警方統計從17日凌晨到19日高雄已發生4起砸店衝撞案件和寵物店槍擊案。眼見高雄市治安失控，警政署19日緊急調派刑事局長黃明昭南下支援指揮專案小組壓制不肖直播業者氣燄！

▲連千毅高雄倉庫遭砸，臉書出現「穿雲箭」，警方不敢大意緊急佈崗戒備 。（圖／地方中心翻攝）

警政署高層表示：台灣治安史上罕見警政署長親派刑事局長外派指揮辦案的案例：包含當年319總統槍擊案刑事局長都沒南下指揮、突顯這次高雄市直播業者目無法紀聚眾鬥毆開槍已到嚴重失控的地步！刑事局長黃明昭臨危受命南下指揮，也突顯高雄市警局長李永癸刑案偵辦指揮權遭到中央稀釋，突顯：「高雄治安放空城、警政署緊急派大人南下顧厝」

南台灣知名直播主連千毅與另名直播主網路隔空互嗆，無視法紀連續3天互派幫眾開車砸店、衝撞警方、開槍示威、高雄市府迄今卻無強勢壓制作為、治安惡化嚴重程度已到警政署長無法忍受的地步，19日清晨、警政署斷然宣布刑事局長黃明昭，緊急南下指揮支援專案小組穩定高雄治安局勢。

▲古惑仔開車包圍連千毅倉庫，還錄下156秒的影片示威 。（圖／地方中心翻攝）

警政署19日統計全國矚目聚衆鬥毆案件2019年1月至8月份共列管176件:包含新北市53件、高雄市38件、台北市26件、台中市25件、桃園市7件、彰化縣、屏東縣及花蓮縣5件、嘉義市3件、雲林縣及新竹市2件、宜蘭縣、澎湖縣、基隆市、嘉義縣及國道各1件。

警界高層私下在聚眾鬥毆實務上，如果轄區接連發生2件以上的聚眾鬥毆事件，轄區包含警勤區、刑責區及分局偵查隊就必須施與行政、勤務干預、以公權力鐵腕對逞兇者規劃臨檢、聯合稽查勤務嚴格約制。甚至檢討懲處失職人員，但高雄市警局面對3天4件聚眾鬥毆暴力事件毫無強力掃蕩作為、也讓警政署不再忍耐。

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