台南佳里區公私協力簽訂漳洲農機具支援協定　做好充分防災與救災整備

▲台南佳里區公私協力簽訂漳洲農機具支援協定，做好充分的防災與救災整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區公所，在佳里區漳洲自主防災社區大力促成下，以公私協力方式，在社區執行長蘇順政媒合下，佳里區公所與鋒穎種鹿場公司於9月19日上午10時，在漳洲社區活動中心簽署「農用機具支援協定合約書」，佳里區長朱雅宏感謝鋒穎種鹿場，為佳里區防救災提供曳引機災民疏散支援，為社會盡一份心力。

佳里區長朱雅宏表示，每年台灣汛期在5月至11月，梅雨及颱風季都會帶來連續性豪雨，也是最容易發生水患的時期，如何做好充分的防災與救災整備工作，公部門身負重任。

佳里區公所簽訂支援協定的鋒穎種鹿場負責人林昆鋒，同時也是漳洲社區理事，平時熱心公益積極參與社區活動，同時也協助社區產業發展，今年透過漳洲社區自主防災與公所簽訂農機具支援協定，正式加入佳里區防救災體系。

朱雅宏區長說，佳里區漳洲社區一直以來將居民生命財產安全列為社區三大工作之一，2018年在紅十字會台灣省台南縣支會協助下，成立漳洲自主防災社區，進行漳洲社區防災任務編組及實兵演練。2019年度更向水利局申請「水患自主防災社區建置計畫」，加上促成在地企業與區公所簽訂農機具支援協定，讓漳洲社區自主防災更加成熟。

成大防災研究中心也在漳州社區舉辦「水患自主防災社區教育訓練」，讓社區民眾對於災害來臨的處置及應變作為更加熟悉，強化民眾防救災的觀念及能力。支援協定簽訂儀式在與會人士見證下，順利圓滿地完成簽約，為佳里區災害防救體系新添生力軍。

佳里區長朱雅宏感謝鋒穎種鹿場為佳里區防救災，提供曳引機災民疏散支援，因曳引機馬力大、穩定性夠、機動性高、可涉水的特性，故能因地制宜於災害發生時作為緊急疏散撤離及運送物資交通工具。亦感謝漳洲自主防災社區主動積極促成這項美事，健全佳里區災害防救體系，強化防救災能量，使災害發生或有發生之虞時，能迅速調度機具投入災害搶救及後勤補給等作業，確保民眾人身安全，期望透過這次公私協力公開簽約儀式，喚起更多防災意識，鼓勵在地企業共同參與公共事務，提升佳里區防救災整備應變能量。