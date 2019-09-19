立法院新會期召委選舉　綠奪10席、藍橘合作拿6席

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝 ）



記者林銘翰／台北報導

立法院19日上午進行委員會召集委員選舉，由八個常設委員會各選出兩席召委，選舉結果民進黨團共斬獲10席，國民黨團則與親民黨團合作，共獲得6個席次。

立法院新會期19日上午進行召委選舉，其中交通委員會、社會福利及衛生環境委員會及教育及文化委員會分別由民進黨、國民黨個推舉一名人選，最終結果由民進黨立委葉宜津、國民黨立委童惠珍擔任交通委員會召委；民進黨立委邱泰源、國民黨立委陳宜民擔任社會福利及衛生環境委員會召委；民進黨立委李麗芬、加入親民黨團的無黨籍立委高金素梅擔任教育及文化委員會召委。

此外，包括內政委員會、外交及國防委員會、司法及法制委員會、才財政委員會及經濟委員會則透過票選方式，最終由民進黨立委李俊俋、國民黨立委林為洲擔任內政委員會召委；民進黨立委王定宇、趙天麟擔任外交及國防委員會召委；民進黨立委段宜康、周春米擔任司法及法制委員會召委、民進黨立委施義芳、國民黨立委費鴻泰擔任財政委員會召委、民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明擔任經濟委員會召委。

經投票統計，民進黨團於內政委員會、外交國防委員會、司法法制委員會、財政委委員會、經濟委員會、交通委員會、社福衛環委員會及教育文化委員會取得10席召委，國民黨團與親民黨團合作則分別於內政委員會、經濟委員會、財政委員會、交通委員會、社福衛環委員會及教育文化委員會取得6席召委。

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