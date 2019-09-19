　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院新會期召委選舉　綠奪10席、藍橘合作拿6席

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院議場資料照、萬用照。（資料照／記者徐政璿攝 ）

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝 ）

記者林銘翰／台北報導

立法院19日上午進行委員會召集委員選舉，由八個常設委員會各選出兩席召委，選舉結果民進黨團共斬獲10席，國民黨團則與親民黨團合作，共獲得6個席次。

立法院新會期19日上午進行召委選舉，其中交通委員會、社會福利及衛生環境委員會及教育及文化委員會分別由民進黨、國民黨個推舉一名人選，最終結果由民進黨立委葉宜津、國民黨立委童惠珍擔任交通委員會召委；民進黨立委邱泰源、國民黨立委陳宜民擔任社會福利及衛生環境委員會召委；民進黨立委李麗芬、加入親民黨團的無黨籍立委高金素梅擔任教育及文化委員會召委。

此外，包括內政委員會、外交及國防委員會、司法及法制委員會、才財政委員會及經濟委員會則透過票選方式，最終由民進黨立委李俊俋、國民黨立委林為洲擔任內政委員會召委；民進黨立委王定宇、趙天麟擔任外交及國防委員會召委；民進黨立委段宜康、周春米擔任司法及法制委員會召委、民進黨立委施義芳、國民黨立委費鴻泰擔任財政委員會召委、民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明擔任經濟委員會召委。

經投票統計，民進黨團於內政委員會、外交國防委員會、司法法制委員會、財政委委員會、經濟委員會、交通委員會、社福衛環委員會及教育文化委員會取得10席召委，國民黨團與親民黨團合作則分別於內政委員會、經濟委員會、財政委員會、交通委員會、社福衛環委員會及教育文化委員會取得6席召委。

勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
海豚屠殺前畫面曝光！露出小腦袋縮一起 　領航母豚不斷安慰家人
辣人妻癱軟趴神桌！道士強壓性侵　逼兒在外跪拜：不准回頭
塔巴颱風家門口生成！周五六離最近　氣象局曝「雨最強」時間點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨驚見「黑英計畫」　卓榮泰：先管好韓國瑜！小心玩火自傷

郭董退選、黃國昌可能選總統...蔡英文平常心：照規劃進行選戰

徵召黃國昌選總統「不符程序」　時力決策委員：別做無謂政治操作

柯文哲「不選」質疑參選正當性　蔡英文酸：他最後出現在中選會...

藍營「黑英計畫」擬攻論文題　蔡英文：學位真的假不了

郭台銘讚柯文哲「沒要過一分錢」　趙少康爆有藍營大老「要很多」

快訊／蔡英文出席頒獎典禮　樂生民眾衝出抗議遭架離

「蘋果、芒果不一樣就是不一樣」　徐永明反駁柯文哲：兩岸路線天差地遠

立法院新會期召委選舉　綠奪10席、藍橘合作拿6席

邀郭見面被「已讀不回」　韓辦頻跳針：共同朋友磋商中

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

國民黨驚見「黑英計畫」　卓榮泰：先管好韓國瑜！小心玩火自傷

郭董退選、黃國昌可能選總統...蔡英文平常心：照規劃進行選戰

徵召黃國昌選總統「不符程序」　時力決策委員：別做無謂政治操作

柯文哲「不選」質疑參選正當性　蔡英文酸：他最後出現在中選會...

藍營「黑英計畫」擬攻論文題　蔡英文：學位真的假不了

郭台銘讚柯文哲「沒要過一分錢」　趙少康爆有藍營大老「要很多」

快訊／蔡英文出席頒獎典禮　樂生民眾衝出抗議遭架離

「蘋果、芒果不一樣就是不一樣」　徐永明反駁柯文哲：兩岸路線天差地遠

立法院新會期召委選舉　綠奪10席、藍橘合作拿6席

邀郭見面被「已讀不回」　韓辦頻跳針：共同朋友磋商中

逢甲商圈民宿裝「移動節費器」　馬籍男子幫詐騙集團被訴

泛太平洋女網／詹皓晴生日驚險晉級　再贏恐上演暌違12年詹謝大戰

Selina認了和前夫「關係沒之前好」　親揭飯局目的：很感謝他！

超市最強「帶路王」！全聯現烤麵包「熱銷第一名」紅回日本　一年可賣20萬個

蔡鐘慶／一場價值百億的課程！南山人壽的「新系統之亂」

ET係金ㄟ！美國軍方首度承認拍到真的「幽浮」

線上聚賭就不對？網路時代的「賭博罪」

世女排「姐系」女神　日本隊長岩坂名奈笑起來甜死人

16歲少年當街慘被圍毆刺死　50人冷血圍觀只顧拍影片上傳

23歲網美死前畫面曝光！「全身癱軟」遭男子拖入電梯...下體撕裂慘死

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

政治熱門新聞

國民黨文件流出！驚現「黑英計畫..

獨／柯思考「柯昌配」 　韓營樂..

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是..

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

郭粉韓粉是兩群生物　李正皓：腦..

韓國瑜民調直直落　文化大學主任..

獨／韓國瑜求見郭台銘請託多組「..

正妹參選90度鞠躬　抬頭掀飛麥..

快訊／時力擬徵召黃國昌參選20..

教授分析郭董為何退黨　不要叫他..

郭董不選了！正妹女主播曝近況：..

國民黨韓郭大戰　李艷秋：蔡英文..

柯媽急奔中選會　柯文哲：不想理..

藍營大老登報　柯：15人曾勸進..

更多熱門

相關新聞

審計長同意權案　立法院27日表決

立法院長蘇嘉全17日中午召開朝野黨團協商，就審計長人事同意權案進行討論。經協商決議，各黨團同意訂於26日召開全院委員會審查，並於27日下午進行投票表決。

開議首日就空轉！國民黨團嗆：沒300萬只好喝珍奶

獨家直擊／回應郭台銘退選　王金平受訪前先赴立院簽到

藍委霸佔主席台　蘇貞昌：應循民主程序

立院開議杯葛　國民黨立委佔據主席台

關鍵字：

立法院召委

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

哈孝遠虧過頭！男星停機錄不下去

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

新娘脫衣躺地任人開腿！公婆嚇傻離席

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面