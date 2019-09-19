「船舶危險品」2年體檢來了！　航港局辦座談會接軌國際

▲國際海運危險品章程每隔2年就會新增、修訂規定。（資料圖／交通部航港局提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部航港局為強化管理船舶載運危險品，打造安全海運環境，19日於南部航務中心舉辦船舶危險品相關法規座談會，廣邀產官學界人士參加。座談會中，著重於載運危險品船舶的消防設備、人員保護及緊急應變能力提升等事宜，期望透過充分溝通，以凝聚各界對於法規修正的共識，第2場次預計24日於航港局局本部辦理。

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▲▼航港局19日舉辦船舶危險品座談會。（圖／航港局提供）

船舶法2018年修正兩大重點，第一為載運危險品船舶自11月28日的特別檢查起，必須符合適載認證標準，第二為載客船舶禁止攜帶或託運危險品。航港局表示，由於國際海運危險品章程（IMDG Code）每隔2年就會有新增、修訂規定，本次與專業危險品研究團隊合作機會，通盤就船舶危險品裝載規則檢討更新，希望達到國內法規與國際公約無縫接軌的目標。

航港局長郭添貴表示，航港局對於促進海運安全不遺餘力，近年已將危險品管理列為重點推動業務，本年度針對船員、貨櫃場及航港局的檢查人員均有開設相關訓練講習，積極提升災防意識並持續強化安全準備。有關24日上午9時舉辦的台北場次座談會，歡迎所有關心船舶危險品管理的民眾報名參加，報名網址點我。

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