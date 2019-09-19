高雄治安失控開場篇！直擊連千毅倉庫181秒「第一視角」暴力現場

地方中心／高雄報導

高雄市接連3天發生街頭暴力、寵物店開槍等治安事件，而高雄市政府警察局發聲明定調：「本次事件為兩家直播業者糾紛引發的衝突，研判係屬個案」，不過現在有民眾向《ETtoday新聞雲》記者提供一段17日連千毅倉庫被砸的近距離181秒的影片，這段影片就是高雄市這次治安事件的最初。

▲17日連千毅倉庫被砸的「第一視角」影片流出曝光 。（圖／地方中心翻攝）

這段影片的一開始就在連千毅的倉庫門口拍攝，可以看得出來「真的是預謀」，接下來一群人就從車子裡頭下來，影片中的對話當中，可以先聽到有人下令「由這邊打起」，然後一腳踹鐵門，喊著：「出來哇！連千毅出來！」之後就聽到打碎東西的聲音。

▲17日連千毅倉庫被砸的「第一視角」影片流出曝光 。（圖／地方中心翻攝）

影片當中還看到有人站到機車上頭，打掉監視器鏡頭，這整個過程當中還持續喊著「連千毅出來」踹鐵門，而且旁邊還圍了不少人在觀看，有人罵：「不是要找你泡茶」，最後還搗毀了電鈴表示：「就是不要出來」。影片結束之前，一名白色衣服的男子還去踹了鐵門。

現在高雄市警察局對連續3天的治安事件定調為「單純個案」，而且輕描淡寫說是「2名直播主」的糾紛，還提供數據表示「今年迄今，全般刑案發生19,567件，較去年同期減少418件（減少2.09％）；全般刑案破獲率94.72％，較去年同期增加2.08％。整體治安尚屬平穩」。但是3天內發生多起街頭暴力事件，而且畫面一段一段呈現，市民對高雄市治安，恐怕又是另一種感受。

▲17日連千毅倉庫被砸的「第一視角」影片流出曝光 。（圖／地方中心翻攝）

▲17日連千毅倉庫被砸的「第一視角」影片流出曝光 。（圖／地方中心翻攝）

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