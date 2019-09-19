大型車快閃 行人騎士勿入大車死角以免涉險

▲為防範大型車輛成為機車族及行人的隱形殺手，市警五分局於9月19日在大光國小舉辦「勿入大型車四方死角區域」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防範大型車輛成為機車族及行人的隱形殺手，市警五分局於9月19日在大光國小舉辦「勿入大型車四方死角區域」宣導活動，由五分局副分局長謝承甫及交通警察大隊行政組長莊順智，針對大型車內輪差及視覺死角等交通安全觀念解說，並結合婦幼隊針對交通安全進行宣導，並辦有獎徵答，現場反應熱烈。

市警五分局指出，鑒於台南市鐵路地下化及長榮地下道封閉施工期間，北區公園路、開元路及和緯路等重要道路大型車出入頻繁，易對學童上下學交通安全造成危害，市議員穎艾達利、大光國小張瓊文校長及市警五分局陳錦文分局長對此多有關心，特結合交通局公共運輸處、監理站、交通警察大隊、婦幼警察隊及第五分局辦理宣導活動，於大光國小現場，實際模擬大型車容易忽略的四方死角範圍，由現場參與學生體驗進入視角盲區及誤入內輪差區域等活動。

五分局副分局長謝承甫表示，大型車輛因其車輛結構特性，於靜止時四周即有大範圍的視線死角，而轉向過程所伴隨的內輪差往往成為「無形的殺手」，2019年年初，一對母女共乘騎車行經北區中華北路時，不幸遭同向右轉的大貨車撞擊，母女最後均不幸喪命，而肇事主因就是因為大型車在轉彎時的「內輪差」及「視覺死角」。而9月18日在麻豆也發生大貨車疑因視野死角，與機車發生擦撞的死亡車禍，警方希望藉由本次體驗活動，提醒學童時時記得與大車保持安全距離的好習慣，以免釀成禍事。