1歲嬰「牙齦塗滿海洛因」　狠母「想哄寶寶睡覺」…毒死女兒

▲33歲的金柏莉為了「哄孩子睡覺」，在1歲女兒牙齦上塗毒品。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國緬因州班戈（Bangor）的金柏莉（Kimberly Nelligan）涉嫌將類鴉片強效止痛劑「芬太尼（Fentanyl）」塗到1歲女兒喬蒂（Jordy）的牙齦上，造成嬰兒暴斃死亡，宣稱此舉是想要「哄寶寶睡覺」。孩子的爸爸向警方供稱，他也目睹過妻子在女兒的牙齦上塗海洛因，次數高達15次。

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根據法庭文件，33歲的金柏莉2018年10月時，發現孩子突然沒了呼吸，嚇得立刻報警，才讓整起案件曝光。不幸的是，雖然喬蒂被緊急送往東緬因州醫療中心，最後仍回天乏術。

緬因州法醫辦公室判定，女嬰死於「急性芬太尼中毒」，推測藥物可能殘留在母親手上，又直接觸碰孩子的奶瓶或嘴巴。不論如何，喬蒂一定透過某種方式攝入了毒品。

根據《都會報》，孩子的爸爸向警方供稱，他也目睹過金柏莉在喬蒂牙齦上塗滿海洛因。這一名母親當時坦承，曾經對年紀較大的2個女兒做過同樣的事情，一切都是為了哄孩子睡覺，「你知道我不是故意傷害我們的女兒！」

The Bangor woman who was arrested Tuesday in connection with her 1-year-old daughter’s death allegedly rubbed heroin... 由 WGME CBS 13 News, Portland 發佈於 2019年9月18日 星期三

WGME報導，金柏莉17日被逮捕，一開始否認使用任何類似藥物，最後終於認罪，並坦承在喬蒂死前2個月每周吸食海洛因，將面臨謀殺罪、D級危害兒童罪跟E級持有管制藥物罪的指控。她目前暫時保釋，但是不能飲酒、服用非法藥物，也不得在無人監督時，接觸18歲以下兒童。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC），芬太尼是一種混合的類鴉片藥物，通常被用來治療劇烈疼痛，效果與海洛因相似，但是更強大50倍，但也因此被禁售。

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