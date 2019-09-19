►有錢就是亂來！苑裡「賓士車貴婦」馬路當停車場　民眾傻眼繞道

▲苗栗縣苑裡鎮市區18日晚上吃飯時間，1輛賓士車就直接停在馬路中間，當作自家停車場，路邊民眾全看傻眼 。（圖／翻攝自Facebook／苑裡串起來）

記者黃孟珍／苗栗報導

整條馬路都是我的停車場！苗栗縣苑裡鎮市區馬路上，竟出現1輛賓士休旅車，大喇喇的就直接停在馬路中間，下來1名女子後，不到幾分鐘時間又上車將車開走，讓路過的民眾全看傻了眼，被民眾拍照ＰＯ上網路社團《苑裡串起來》，引發大家熱議，直呼「有錢就是任性！」

ＰＯ網的民眾表示，18日晚間正值用餐時間，自己開車經過苑裡市區時，路邊都是人來人往的民眾，就1輛黑色賓士休旅車，硬生生的在面前直接停下，隨即下來1名女性，車就這樣停在馬路中間，完全不顧當時正在行駛中的車輛；甚至眼見1位媽媽，用輪椅推著自己的小孩，還必須繞過這輛賓士車，才能去買晚餐，直呼太扯了！

照片一ＰＯ，果然引起民眾一陣撻伐，紛紛留言表示「駕照是雞腿換來的嗎」、「貴婦是這樣停車的啊」、「有錢真好」，更有人說「因為自私，才會有錢」；也有民眾表示，前50公尺就有停車場，為何都不用，真的是無政府了嗎？原ＰＯ也希望大家能夠將心比心，畢竟苑裡市區也不大，期望大家都能發揮公德心，讓這個環境更美好。

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